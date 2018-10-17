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randevu talebini reddetti

'de; görevlerine son verilen , ve ’nın, "Bir de bizi dinle Başkan" çağrısı 'tan karşılık bulmadı.

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018
Ali Koç randevu talebini reddetti

'nin 5 Ekim'de 'Casusluk' iddiasıyla görevlerine son verdiği antrenörler gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

3 hoca ortak bir yazılı açıklama yaparak, Başkan Ali Koç'tan randevu talep ettiklerini, bu talebe yanıt gelene kadar konuşmayacaklarını söylemişlerdi. Başkan Koç'un dün kurmaylarıyla bu konuda izleyeceği yol haritasını belirlediği, , ve 'nın randevu talebine sıcak olmadığı belirtildi. Kulüp tarafından 3 antrenöre henüz olumlu ya da olumsuz bir bilgilendirme yapılmadı.

BASININ KARŞISINA ÇIKACAKLAR

ALI Koç'un geri dönüş konusunda tavrının net olduğu, üç antrenörle yollarını ayırma kararının arkasında duracağı kaydedildi. Murat Öztürk, Turgay Altay ve Alper Aşçı'nın randevu taleplerine olumsuz yanıt gelmesi halinde basın toplantısı düzenleyerek haklarındaki iddialara yanıt verecekleri bildirildi. Bilindiği gibi üç antrenör, değişime direnç göstermek, bilgileri dışarı sızdırmak, verileri silmek, yanlış antrenman yaptırmak ve takımın durumuyla dalga geçmek gibi ağır suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

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Ali Koç randevu talebini reddetti
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