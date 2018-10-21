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Soyunma odasına indi

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Soyunma odasına indi
Başkan maç sonu yönetici Semih Özsoy ile birlikte takımın soyunma odasına gitti. Başkan burada bir süre kaldıktan sonra çıktı. Aracına binerken büyük ilgi gören Koç, soruları ise yanıtsız bıraktı.

KOÇ, COMOLLİ'YE DERT YANDI!
Başkanı Ali Koç, takımının ilk yarıdaki oyunundan memnun kalmayınca devre arasında soluğu sportif direktör 'nin yanında aldı. Fransız futbol adamına sahayı göstererek serzenişte bulunan Koç, 2. yarıda da tribünde heyecanlı anlar yaşadı.

HARUN: BİZ DE MEMNUN DEĞİLİZ
Fenerbahçeli kaleci , 9 maçta alınan 9 puanı şöyle değerlendirdi: "Çıkış yapacağımıza inandığımız bir maçtı, kazanamadığımız için üzgünüz. Camiamızdan, taraftarımızdan özür diliyoruz, hiç hak etmiyorlar. Taraftardan özür diliyoruz. Biz de memnun değiliz. Elbirliğiyle bu durumdan çıkacağız."
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