Soyunma odasına indi

Başkan Ali Koç
maç sonu yönetici Semih Özsoy ile birlikte takımın soyunma odasına gitti. Başkan burada bir süre kaldıktan sonra çıktı. Aracına binerken büyük ilgi gören Koç, soruları ise yanıtsız bıraktı. KOÇ, COMOLLİ'YE DERT YANDI! Fenerbahçe
Başkanı Ali Koç, takımının ilk yarıdaki oyunundan memnun kalmayınca devre arasında soluğu sportif direktör Comolli
'nin yanında aldı. Fransız futbol adamına sahayı göstererek serzenişte bulunan Koç, 2. yarıda da tribünde heyecanlı anlar yaşadı. HARUN: BİZ DE MEMNUN DEĞİLİZ
Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin
, 9 maçta alınan 9 puanı şöyle değerlendirdi: "Çıkış yapacağımıza inandığımız bir maçtı, kazanamadığımız için üzgünüz. Camiamızdan, taraftarımızdan özür diliyoruz, hiç hak etmiyorlar. Taraftardan özür diliyoruz. Biz de memnun değiliz. Elbirliğiyle bu durumdan çıkacağız."