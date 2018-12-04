Şimdi sıra kupada

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bir sürprizle karşılaşmak istemiyor.Bu nedenle 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden rakibi karşısında as oyuncularla yedek oyuncuların karmasından oluşan bir takımla sahaya çıkacak olan tecrübeli çalıştırıcı, forvette isegörevlendirecek.Kayserispor maçının ardından kente dönmeyerek Kayseri'de kalan, oradan da kara yoluyla Sivas'a geçen Trabzonspor, dün Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla kupa hazırlıklarını tamamladı. Taraftarlar, tesislerin önüne akın ederken, çalışma öncesi oyuncularla bol bol fotoğraf çektirdi.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve kaptan Sosa, dün Sivas'ta kangal yetiştiriciliği yapan bir çiftliği ziyaret etti; dünyaca ünlü Sivas kangal köpeklerini sevdiler.