Şimdi sıra kupada

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bir sürprizle karşılaşmak istemiyor. Ligde üst üste kazanılan iki maç sonrası oyuncuların rehavete kapılmasını istemeyen teknik direktör Ünal Karaman, kupadaki maça büyük önem veriyor.
Bu nedenle 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden rakibi karşısında as oyuncularla yedek oyuncuların karmasından oluşan bir takımla sahaya çıkacak olan tecrübeli çalıştırıcı, forvette ise Kayserispor maçında attığı gol sonrası gözyaşlarına hakim olamayan Caleb Ekuban'ı
görevlendirecek. SİVAS'TA COŞKU BÜYÜK
Kayserispor maçının ardından kente dönmeyerek Kayseri'de kalan, oradan da kara yoluyla Sivas'a geçen Trabzonspor, dün Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla kupa hazırlıklarını tamamladı. Taraftarlar, tesislerin önüne akın ederken, çalışma öncesi oyuncularla bol bol fotoğraf çektirdi. KANGAL KÖPEKLERİ SEVDİLER
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve kaptan Sosa, dün Sivas'ta kangal yetiştiriciliği yapan bir çiftliği ziyaret etti; dünyaca ünlü Sivas kangal köpeklerini sevdiler.