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Dünyanın ilk kadın hakemi bir Türk

Giriş Tarihi: 19.12.2018
Dünyanın ilk kadın hakemi bir Türk
FIFA, Drahşan Arda'nın dünya çapında "İlk Kadın Hakem" olduğunu tescilledi. Arda, dünyada ilk kadın hakemin kendisi olduğunu geçmiş yıllarda söylerken, 13 Aralık'ta eline ulaşan FIFA mektubu ile de hakkını teslim aldı. Kendisinin dünyada ilk, Sema Tokat'ın ise ikinci kadın hakem olduğunu belirten Arda, gönderdiği belgelerle FIFA tarafından dünyadaki ilk kadın hakem olduğunun tescillendiğini sosyal medyadan, "Tarihte bir ilk olmak gurur verici" mesajıyla duyurdu. 1967-68 sezonunda kursu tamamlayan ve Zonguldak'ta hakemlik sertifikasını alan Arda, daha sonra Almanya'da yaşamını devam ettirdiği için Bavyera Bölgesi'nde maçlarda görev almaya başladı.

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Dünyanın ilk kadın hakemi bir Türk
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