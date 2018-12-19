Jose Mourinho'ya dev tazminat

İngiltere'nin dev kulübü Manchester United, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son verdi.

Bu sezon ligde geride kalan 17 haftada 7 galibiyet, 5 beraberlik alan ve bir süredir durumu tartışılan 55 yaşındaki çalıştırıcıya ödenecek tazminat ise dudak uçuklattı. İngiliz devi, Mourinho'ya fesih bedeli olarak 24 milyon sterlin (162 milyon TL) ödeyecek. MManchester United'ın yeni teknik direktör adayları ise Solskjaer, Blanc ve Queiroz.



Manchester United'ın başında 144 maça çıkan Mourinho, 84 galibiyet, 31 beraberlik, 29 yenilgi aldı.