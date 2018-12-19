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'ya dev tazminat

Premier Lig ekibi , görevine son verdiği Portekizli teknik direktör 'ya fesih bedeli olarak 24 milyon sterlin (162 milyon TL) ödeyecek.

Giriş Tarihi: 19.12.2018
Jose Mourinho'ya dev tazminat

İngiltere'nin dev kulübü Manchester United, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son verdi.

Bu sezon ligde geride kalan 17 haftada 7 galibiyet, 5 beraberlik alan ve bir süredir durumu tartışılan 55 yaşındaki çalıştırıcıya ödenecek tazminat ise dudak uçuklattı. İngiliz devi, Mourinho'ya fesih bedeli olarak 24 milyon sterlin (162 milyon TL) ödeyecek. MManchester United'ın yeni teknik direktör adayları ise Solskjaer, Blanc ve Queiroz.

Manchester United'ın başında 144 maça çıkan Mourinho, 84 galibiyet, 31 beraberlik, 29 yenilgi aldı.

Pepe'den sonra Ljajic de...

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Jose Mourinho'ya dev tazminat
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