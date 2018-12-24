Güneş görevinin başındadır!

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Kavalcı, devre arası planları ile ilgili konuştu. Şenol Güneş'in görevinin başında olduğunu söyleyen Kavalcı, "Hocamız ile biraraya gelip ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Takımdan gidecek isimler ve transferler hakkında karar vereceğiz. Beşiktaş'ı içinde bulunduğu durumdan çıkarmak için daha çok çalışmamız gerekiyor. İkinci yarı takımımızı ayağa kaldıracak hamleler yapacağız" dedi. Kasımpaşa maçı kadrosuna alınmayan Vagner Love hakkında da konuşan Ahmet Kavalcı," dedi.17 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ile 1.52 puan ortalaması yakalayan Güneş, son 5 sezonun en kötü dönemini geçiriyor.Forvet transferinde Burak Yılmaz'a yoğunlaşan Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün sık sık sakatlanması nedeniyle sıkıntı yaşadığı sağ bek için de arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların bu bölgeye son adayı ise Gençlerbirliği'nin başarılı ismi Ahmet Oğuz. Siyah-beyazlı idarecilerin önümüzdeki günlerde Başkent ekibinin yetkilileri ile masaya oturması bekleniyor. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Spor Toto 1. Lig'de 16 maça çıkarken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.