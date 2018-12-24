Güneş görevinin başındadır!

Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Kavalcı, devre arası planları ile ilgili konuştu. Şenol Güneş'in görevinin başında olduğunu söyleyen Kavalcı, "Hocamız ile biraraya gelip ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Takımdan gidecek isimler ve transferler hakkında karar vereceğiz. Beşiktaş'ı içinde bulunduğu durumdan çıkarmak için daha çok çalışmamız gerekiyor. İkinci yarı takımımızı ayağa kaldıracak hamleler yapacağız" dedi. Kasımpaşa maçı kadrosuna alınmayan Vagner Love hakkında da konuşan Ahmet Kavalcı, "Love ayrılacak isimler arasında yer alabilir. Bir türlü takıma uyum sağlayamadı. Hocamızın raporu doğrultusunda son kararımızı vereceğiz
" dedi. NE HÜCUM VAR NE SAVUNMA Beşiktaş Süper Lig'in ilk yarısını Kasımpaşa karşısında aldığı 4-1'lik yenilgi ile kapatırken, eleştiri okları teknik kadroya yöneldi. Karşılaşma için tribünde olan siyah-beyazlı yöneticiler, oynattığı futbol ve kadro tercihleri nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş'e serzenişte bulundu. Beşiktaşlı idareciler, "Bu nasıl bir futbol anlamak mümkün değil. Forvet yok diyoruz ama olsa ne olur? Kaleye gidemiyoruz, hücum edemiyoruz, savunma yapamıyoruz. Babel'i o kadar eleştirdik ama ilk yarıda onun iki şutu haricinde sahada yoktuk resmen" diye dert yandılar. SON BEŞ SEZONUN EN KÖTÜSÜ
17 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ile 1.52 puan ortalaması yakalayan Güneş, son 5 sezonun en kötü dönemini geçiriyor. SAĞ BEKE ADAY AHMET OĞUZ
Forvet transferinde Burak Yılmaz'a yoğunlaşan Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün sık sık sakatlanması nedeniyle sıkıntı yaşadığı sağ bek için de arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların bu bölgeye son adayı ise Gençlerbirliği'nin başarılı ismi Ahmet Oğuz. Siyah-beyazlı idarecilerin önümüzdeki günlerde Başkent ekibinin yetkilileri ile masaya oturması bekleniyor. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Spor Toto 1. Lig'de 16 maça çıkarken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.