Umut Meraş'tan Galatasaray itirafı!

Yeşil-beyazlı takımın genç futbolcusu Umut Meraş, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Hedefinin Süper Lig'e gelmek olduğunu ifade eden Meraş, "Bolu'da oynayarak kendimi geliştirdim. Sezon başında Galatasaray'dan menajerler aracılığıyla teklif gelmişti. Sonra kendi menajerim Bursaspor'dan teklif geldiğini söyledi. Düşündükten sonra Bursaspor'u tercih etmemin daha doğru olacağına karar verdim. Burada Samet hoca gençlere çok önem veriyor. Buraya gelmemde onun da çok büyük payı var. Bolu'da kamptayken transferin son günüydü. Menajerim, 'hadi gidiyoruz' dedi. Şaşırıp, nereye gideceğimizi sorduktan sonra, 'Bursa'ya gidiyoruz, anlaştık' diye cevap verdi" dedi.