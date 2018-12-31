Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni yıl mesajı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajında, 2019 yılının ülkeye ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini dileyerek, yeni yılın Trabzonspor taraftarlarının beklenti ve özlemlerini gidermek için de yeni bir başlangıç olması temennisinde bulundu.

"Gücümüze inanarak ve hiçbir koşulda karamsarlığa kapılmadan yol alacağız." ifadesini kullanan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Bizler Trabzonspor'umuzu her daim ileriye taşımanın heyecanı ve gayreti içinde yolumuza devam ederken karşılaşacağımız engeller bizi yıldırmamalı. Bugün gelinen nokta itibarıyla sahada mücadelesi ile bizi onurlandıran, özlediğimiz oyunu ve duruşu sergileyen bir takım var. Bunun tadını çıkardığımız ve mükafatını aldığımız bir sene diliyorum. Şahsen ben, bordo-mavili futbolcularımızın sahadaki mücadelelerinden ve büyük Trabzonspor ailesinin birlik ve dayanışmasından doğacak başarılarla dolu bir senenin bizleri beklediğine tüm kalbimle inanıyorum."

Ağaoğlu, kulübün ekonomik durumuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Yönetim olarak geride bıraktığımız sene olduğu gibi bu sene de ekonomik darboğazın pençesinde geçecek. Taraftarlarımızdan bu durumu göz önünde bulundurmalarını önemle rica ediyorum. Trabzonspor'umuz bir kurtuluş mücadelesi vermektedir. Yeniden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmaya çalışmaktadır. Bizler bunları yaparken büyük camiamızın bizimle yan yana durması, bugüne kadar yaptığımız işlerin ne kadar doğru olduğunu göstermektedir. Biz biriz, biz Trabzonspor'uz."

Yeni yılda da temel hedefleri olan açıklık ve şeffaflıktan ödün vermeden yeni gelir kalemleri, sponsorluklar oluşturarak kulüp için var güçleriyle çalışacaklarına işaret eden Ağaoğlu, "Şahsım ve yönetim kurulum adına, bordo-mavi formayı terleten tüm sporcularımıza, teknik ekiplerimize, kulübümüzün profesyonel çalışanlarına, iş ortaklarımız ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. 2019 yılı, Trabzonspor camiasına, taraftarlarımıza, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirsin." ifadelerini kullandı.