Serdar Aziz-Fatih Terim zirvesinde son dakika gelişmesi

Galatasaray'da Serdar Aziz'in geleceği belirsizliğini koruyor. A Spor'un haberine göre 28 yaşındaki oyuncunun Fatih Terim'le bugün gerçekleşmesi beklenen görüşmesi Terim'in gerçekleştirilecek antrenmana son anda yetişecek olması nedeniyle ertelendi.

Hürriyet'in haberine göre Fatih Terim ile Serdar Aziz arasındaki görüşme yarın 13.30'da gerçekleştirilecek.

Bu sezon sarı kırmızılı kulüple 15 resmi maçta görev alan ve 2 gol atan tecrübeli oyuncu, Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 4-2 kazandığı Demir Grup Sivasspor maçında mide rahatsızlığı sebebiyle forma giymedi ve takip eden gün Maldivlerde tatil yaparken çekilen fotoğrafının eşi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Fatih Terim bu paylaşım üzerine büyük tepki gösterdi ve oyuncunun ikinci yarı için yapılacak hazırlık kampına alınmaması yönünde karar aldı.