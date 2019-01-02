Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika: Fenerbahçe'de Volkan Demirel kararı verildi

Son dakika: 'de kararı verildi

'de kadro dışı bırakılan 37 yaşındaki file bekçisi yarın basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. A Spor'un haberine göre Fenerbahçe'nin affetme kararı verdiği deneyimli kaleci, düzenleyeceği basın toplantısının ardından takımın Belek kampına katılacak.

Giriş Tarihi: 2.1.2019 19:16 Güncelleme Tarihi: 2.1.2019 19:18
Son dakika: Fenerbahçe'de Volkan Demirel kararı verildi

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon zorlu bir süreçten geçen ve devre arasına 16 puanla 17. sırada giren Fenerbahçe'de, 5 Ekim'de Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Chahechouhe ve Dirar'ın affedildiği ve takımın ikinci yarı hazırlıkları için gerçekleştirilecek kampa katılacağı açıklanırken Volkan Demirel için herhangi bir açıklama yapılmadı.

İlk olarak Volkan Demirel'in menajeri, yaptığı açıklamada deneyimli oyuncunun Ali Koç ve Fenerbahçe camiasından özür dileyebileceğini söylerken deneyimli eldiven resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yarın 11.00'de, Fenerbahçe Spor Kulübü Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi Volkan Demirel'i affetti. Deneyimli oyuncunun basın toplantısında özür dileyerek takımın Belek kampına katılacağı bildirildi.

37 yaşındaki oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 5 resmi maçta kalesinde 5 gol gördü.

Volkan Demirel affedildi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe'de Volkan Demirel kararı verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN