Son dakika: Fenerbahçe'de Volkan Demirel kararı verildi

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon zorlu bir süreçten geçen ve devre arasına 16 puanla 17. sırada giren Fenerbahçe'de, 5 Ekim'de Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştı . Geçtiğimiz günlerde Chahechouhe ve Dirar'ın affedildiği ve takımın ikinci yarı hazırlıkları için gerçekleştirilecek kampa katılacağı açıklanırken Volkan Demirel için herhangi bir açıklama yapılmadı.

İlk olarak Volkan Demirel'in menajeri, yaptığı açıklamada deneyimli oyuncunun Ali Koç ve Fenerbahçe camiasından özür dileyebileceğini söylerken deneyimli eldiven resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yarın 11.00'de, Fenerbahçe Spor Kulübü Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi Volkan Demirel'i affetti. Deneyimli oyuncunun basın toplantısında özür dileyerek takımın Belek kampına katılacağı bildirildi.

37 yaşındaki oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 5 resmi maçta kalesinde 5 gol gördü.

Volkan Demirel affedildi