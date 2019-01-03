Başarısızlık Fenerium’u da vurdu

BUGÜN NELER OLDU

Futbolda tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe'nin lig performansı kulübün mali kaynaklarına da ağır darbe vurdu.Bilindiği gibi Fenerbahçe taraftarı, sezon başındakısa sürede rekor sayıda forma satılmıştı. 8 Temmuz'da satışa çıkan yeni sezon formalarının satış rakamı, 21 Ağustos tarihinde 100 bini bulurken bu sayıya21 Ağustos'tan 2 Ocak tarihine kadar olan 135 günlük bölümde ise sadece 87 bin forma satıldı.Sarı-lacivertli kulübün bu durumda olması taraftarını üzerken, mali anlamda yaşanan zararlar da Başkan Ali Koç ve yönetimi zor durumda bırakıyor.