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'tan paylaşımı

'ın 18 yaşındaki oyuncusu sosyal medya hesabından 'le çektirdiği bir fotoğraf paylaştı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2019 18:48 Güncelleme Tarihi: 3.1.2019 18:49
Ozan Kabak'tan Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak, sosyal medya hesabı üzerinden teknik direktör Fatih Terim ile bir fotoğrafını paylaştı.

Kabak, Fatih Terim ile birlikte olduğu fotoğrafta, "Hocamla #1'likte" ifadelerine yer verdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Hocamla #1’likte ???

Ozan Kabak (@ozankabak4)'in paylaştığı bir gönderi ()

Terim, Ozan Kabak'ın geleceğine dair yaptığı açıklamada, "Elbette çalışmalarının ve yeteneklerinin karşılığını alcaklardır. Galatasaray olarak onların başka ülkelere gitmelerine izin vereceğimiz zamanlar da olacak. Ancak o gün, bugün değil. Ozan'ın heyecanını ve hevesini anlıyorum. Hepimiz genç olduk. Hepimiz gitmek istedik. Avrupa büyük bir heyecan. Ben, kendisini anlayabiliyorum. Ancak Ozan'ın gitme zamanı bugün değil. Yani devre arası değil" demişti.

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Ozan Kabak'tan Fatih Terim paylaşımı
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