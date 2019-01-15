Geleceğe atılan imza

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Beşıktaş Futbol Akademisi, Belçika merkezli analiz şirketi SoccerLAB ile iş birliği yaptı. Beşiktaş Kulübü altyapıdan ve scoutingden sorumlu yönetim kurulu üyesi Metin Albayrak, "Futbol akademisi Beşiktaş'ın geleceği. Bilimselleşmeyi önemsiyoruz. Futbol biliminden faydalanmak çok önemli. SoccerLAB, Belçika futbolunun küllerinden doğmasını sağlayan sebeplerinden biridir. Leverkusen, PSV gibi akademilerin de kullandığı sistem" diye konuştu.Toplantıya Albayrak'ın yanı sıra futbol akademisi koordinatörü Sead Halilagic, altyapı analiz uzmanı Selçuk Ünlü, SoccerLAB uluslararası iş geliştirme müdürü Koen Beyen, Türkiye temsilcisi Orkun Alev ve Tarkan Batgün de katıldı.