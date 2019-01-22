Girerken trip yaptı golü yedirdi

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Kupası'nda oynanan Ümraniye maçında oyundan alınınca sinirlenen ve yedek kulübesinde su şişelerini tekmeleyen Valbuena dün Ersun Yanal tarafından kızağa çekildi. Fenerbahçe'nin baskı yediği dakikalarda Yanal, Fransız yıldızı oyuna almak istedi. Ancak hocasının yüzüne bile bakmayan ve tavır yapan tecrübeli futbolcu, sahaya girmek istemedi. 61. dakikada isteksiz bir şekilde oyuna giren Valbuena, Bursa'nın attığı golde öncesi de hata yaptı. Taraftarlar, sosyal medyadan Fransız oyuncuya büyük tepki gösterdi.Affedilmesinin ardından ilk kez lig maçında forma giyen Dirar, maçtan sonra beraberliği şöyle yorumladı: "Skor bizim için üzüntü verici. Aslında şanslı da olduğumuzu söyleyebiliriz. İkinci yarıda pozisyonumuz yok, topu ayağımızda tutamadık. Burada zaten çok fazla takım kazanamıyor. Genel olarak bakarsak 1-1 de kötü değil ama bizi üzen son dakikada gelen gol oldu. Bir maç kazanırsak gerisi gelir."Soldado'nun 20. dakikada attığı gol, Skrtel'e pahalıya patladı. Tribünlerden atılan yabancı madde yıldız oyuncunun kafasına isabet etti. Tedavisi oyun alanında yapılan tecrübeli oyuncu kan bulaşan formasını değiştirirken, kafasına da bandaj yapıldı.Bursaspor maçının 62. dakikasında sakatlanarak oyun kenarına gelen Mehmet Ekici, F.Bahçe'de iki sezonda 31 maç kaçırdı. Neredeyse bir sezonu sakatlıklar yüzünden kaçıran Ekici toplamda 7 kez sakatlandı. Futbolcu, dün Bursa'da oyunda kaldığı süre içinde en çok top kaybı (18) yapan Fenerbahçeli'ydi.