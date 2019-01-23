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, 'tan Hollandalı genç yetenek 'u 75 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2019 21:19 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 21:20
Frenkie de Jong, Barcelona'da
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Ajax'ta forma giyen Frenkie de Jong'u 75 milyon avro bonservis bedeli karşılığında gelecek sezon için transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Hollandalı oyuncunun bonservisi konusunda Ajax ile 75 milyon avro karşılığında anlaşmaya varıldığı, sözleşmede performansa bağlı 11 milyon avroluk ek ödeme maddesinin de yer aldığı belirtildi.

Barcelona ile 5 yıllık sözleşmeye imza atan De Jong, kulüpler arasındaki anlaşma gereği sezon sonuna kadar Ajax'ta forma giymeye devam edecek.

Avrupa'nın genç yetenekleri arasında gösterilen orta saha oyuncusu, bu sezon Ajax formasıyla 28 karşılaşmada 4 gol kaydetti.

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Frenkie de Jong, Barcelona'da
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