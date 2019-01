Bu maçı tribün kazanacak!

BUGÜN NELER OLDU

Bursa deplasmanı "Yenilmemenin" gerektiği bir maçtı aslında...Puan cetvelinin 3. sırasında yer alan Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanacak maçın anlamı artık çok değişti.Takımın durumuna baktığımızda taraftar dışında güvenilecek formül yok. Geçen sezon Kadıköy'de 14 puan kaybetti Fenerbahçe. Bu sezon ilk yarıda bu rakama ulaştı. Tribünlere gelenlerin artık maç kazanması ve bunu oyunculara armağan etmesi gerekiyor. Malatya maçının sorumluluğu seyircinindir.PremierLig'de şampiyonluk kazanmış Victor Moses'ın Chelsea'den 1.5 yıllığına kiralanması ve Samandıra'da antrenmanlara başlaması bile havayı değiştirdi.Sorun; Moses'a kimin topu atacağı. Ersun Hoca, tek ön liberolu sisteme döndü. Rakibe topu bırakan bir rakiple de oynayacak.F.Bahçe'deoyun kötü ama fizik olarak rakiplerinin önüne geçtiler.Ali Koç kesinlikle orta sahayı daha kaliteli hale getirecektir. Bunun sinyalleri de veriliyor. Bu yüzden Malatya maçı keskin bir viraj.Ümraniye mağlubiyeti sonrası soru almadan basın toplantısını terk edenTecrübeli teknik adam, Malatyaspor maçı öncesi oyuncularını ciddiyete davet ederken,Fenerbahçe forması giyen her futbolcu her maçı ciddiye almak zorunda. Nasıl olsa yeneriz diye düşünemeyiz böyle bir hakkımız yok. Artık kupa gitti. Ligde kendimizi affettirmek için elimizden geleni yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.Yanal, Ümraniye'ye yenilerek elenen 11'de tam 7 değişikliğe gidecek. Sakatlanan Frey ve cezalı Martin Skrtel'in yanı sıra Şener, Mehmet Topal, Benzia, Slimani ve Ayew kulübeye çekilecek. Yeni transfer Moses ise kulübede görev bekleyecekFenerbahçe yönetimi, Malatya maçı öncesi taraftar gruplarıyla yaptıkları toplantılarda stat atmosferini bozmama yönünde mesajlar iletti. Yönetim "Bu maçta alınacak galibiyet her şeyden önemli. Pas hatası yapan bir futbolcuya verilecek brieysel tepkiler, büyük hasarlara yol açabilir" diyerek destek istedi