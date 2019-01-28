Bu maçı tribün kazanacak!

Bursa deplasmanı "Yenilmemenin" gerektiği bir maçtı aslında... 89'daki golü atan Fenerbahçe olsaydı, başka kelimelerle konuşurduk.
Puan cetvelinin 3. sırasında yer alan Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanacak maçın anlamı artık çok değişti. Kazanılması şart haline geldi.
Takımın durumuna baktığımızda taraftar dışında güvenilecek formül yok. Geçen sezon Kadıköy'de 14 puan kaybetti Fenerbahçe. Bu sezon ilk yarıda bu rakama ulaştı. Tribünlere gelenlerin artık maç kazanması ve bunu oyunculara armağan etmesi gerekiyor. Malatya maçının sorumluluğu seyircinindir. Şikâyet etmeyi bırakıp, oyunculara sahip çıkıp, Kadıköy'e eski havasını yaşatmalılar. MOSES HAVAYI DEĞİŞTİRDİ
Premier
Lig'de şampiyonluk kazanmış Victor Moses'ın Chelsea'den 1.5 yıllığına kiralanması ve Samandıra'da antrenmanlara başlaması bile havayı değiştirdi. Oyuncu grubunun artık umutla bakacağı bir arkadaşları var.
Sorun; Moses'a kimin topu atacağı. Ersun Hoca, tek ön liberolu sisteme döndü. Rakibe topu bırakan bir rakiple de oynayacak. En azından transferler yapılana kadar "iki sigorta" ile oynaması gerekiyor. MALATYA MAÇI KESKİN VİRAJ
F.Bahçe'de
oyun kötü ama fizik olarak rakiplerinin önüne geçtiler. Daha çok koşuyorlar ancak iş topla oynamaya geldiğinde durum rezalet.
Ali Koç kesinlikle orta sahayı daha kaliteli hale getirecektir. Bunun sinyalleri de veriliyor. Bu yüzden Malatya maçı keskin bir viraj. Buradan üç puanla çıkılır, topun değerini bilen iki orta saha ile de oyuna hükmedecek duruma gelirse bu kadro, çok başka maçlar seyredebiliriz KENDİNİZİ AFFETTİRİN!
Ümraniye mağlubiyeti sonrası soru almadan basın toplantısını terk eden Ersun Yanal, sessizliğini Samandıra'da bozdu.
Tecrübeli teknik adam, Malatyaspor maçı öncesi oyuncularını ciddiyete davet ederken, "Bizim işimiz iyi futbol oynamak ve oynatmak. Hepimiz bunun için para kazanıyoruz. Eğer işimizi iyi yapmazsak burada olmamızın anlamı kalmaz.
Fenerbahçe forması giyen her futbolcu her maçı ciddiye almak zorunda. Nasıl olsa yeneriz diye düşünemeyiz böyle bir hakkımız yok. Artık kupa gitti. Ligde kendimizi affettirmek için elimizden geleni yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı. ÜMRANİYE FATURASI
Yanal, Ümraniye'ye yenilerek elenen 11'de tam 7 değişikliğe gidecek. Sakatlanan Frey ve cezalı Martin Skrtel'in yanı sıra Şener, Mehmet Topal, Benzia, Slimani ve Ayew kulübeye çekilecek. Yeni transfer Moses ise kulübede görev bekleyecek YÖNETİMDEN UYARI: BİREYSEL TEPKİ OLMASIN
Fenerbahçe yönetimi, Malatya maçı öncesi taraftar gruplarıyla yaptıkları toplantılarda stat atmosferini bozmama yönünde mesajlar iletti. Yönetim "Bu maçta alınacak galibiyet her şeyden önemli. Pas hatası yapan bir futbolcuya verilecek brieysel tepkiler, büyük hasarlara yol açabilir" diyerek destek istedi