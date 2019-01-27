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" küme düşebilir"

'de sıkıntılı günler geçiren ve 17 puanla 16. sırada bulunan hakkında 'nin ünlü gazetesi geniş bir dosya hazırladı.

Giriş Tarihi: 27.01.2019 14:58 Güncelleme Tarihi: 27.01.2019 15:08
Fenerbahçe küme düşebilir

İngiliz gazetesi, 'nin yaşadığı krizi Joe Bernstein imzasıyla haberleştirdi ve manşete taşıdı.

Fenerbahçe küme düşebilir

Yayınlanan haberde 'nin Premier Lig'nin köklü kulübü Manchester United gibi küme düşebileceği belirtildi.

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Fenerbahçe küme düşebilir

'nin, Süper Lig'de 15. sırada bulunduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe küme düşebilir

"Manchester United'ın Premier Lig'de küme düşmeme savaşı verdiğini düşünün. 'nin durumu tam olarak bu."

Fenerbahçe küme düşebilir

"Kimse 'nin küme düşmesini beklemiyor. Bu durumu kimse düşünülmez buluyor. Ancak aynısı 1974 yılında Manchester United'ın da başına gelmişti ve United, o yıl küme düşmüştü."

Fenerbahçe küme düşebilir

"1907'de kurulan , Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden birisi. 9 dalda boy gösteriyorlar ama en önemlisi şüphesiz futbol."

Fenerbahçe küme düşebilir

"Türkiye'de en çok şampiyonluk kazanan kulüp. 'nin 28 şampiyonluğu bulunuyor. Bunların 19'u 1959'da Süper Lig kurulduktan sonra kazanıldı ve 25 milyon taraftarı var"

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