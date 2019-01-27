Fenerbahçe küme düşebilir

Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren ve 17 puanla 16. sırada bulunan Fenerbahçe hakkında İngiltere'nin ünlü gazetesi Daily Mail geniş bir dosya hazırladı. İngiliz Daily Mail gazetesi, Fenerbahçe'nin yaşadığı krizi Joe Bernstein imzasıyla haberleştirdi ve manşete taşıdı. Yayınlanan haberde Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig'nin köklü kulübü Manchester United gibi küme düşebileceği belirtildi. Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de 15. sırada bulunduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: 'Manchester United'ın Premier Lig'de küme düşmeme savaşı verdiğini düşünün. Fenerbahçe'nin durumu tam olarak bu.' 'Kimse Fenerbahçe'nin küme düşmesini beklemiyor. Bu durumu kimse düşünülmez buluyor. Ancak aynısı 1974 yılında Manchester United'ın da başına gelmişti ve United, o yıl küme düşmüştü.' '1907'de kurulan Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden birisi. 9 dalda boy gösteriyorlar ama en önemlisi şüphesiz futbol.' 'Türkiye'de en çok şampiyonluk kazanan kulüp. Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu bulunuyor. Bunların 19'u 1959'da Süper Lig kurulduktan sonra kazanıldı ve 25 milyon taraftarı var'