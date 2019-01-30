Castillo Fer bekleniyor

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç,dedi, gözler isimlere çevrildi. Golcü için Benfica'nın Şilili oyuncusu Nicolas Castillo ile anlaşmaya varıldı.Castillo'nun satın alma opsiyonlu kiralık olarak takıma katılacağı öğrenildi. Orta alan konusunda ise ön plana çıkan isim Leroy Fer... Sezon sonunda Swansea ile sözleşmesi bitecek olan Hollandalı oyuncuya F.Bahçe ve Lille kulüplerinin teklif yaptığı, son kararı oyuncunun vereceği kaydedildi.