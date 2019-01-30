Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Castillo Fer bekleniyor

Castillo Fer bekleniyor

’nın Şilili golcüsü, imza atmak için ’nin vedasını bekliyor. ’nin kaptanı düşünüyor

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2019
Castillo Fer bekleniyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'En az 2-3 transfer' dedi, gözler isimlere çevrildi. Golcü için Benfica'nın Şilili oyuncusu Nicolas Castillo ile anlaşmaya varıldı. Resmen açıklanması için Slimani'nin ayrılması bekleniyor. Castillo'nun satın alma opsiyonlu kiralık olarak takıma katılacağı öğrenildi. Orta alan konusunda ise ön plana çıkan isim Leroy Fer... Sezon sonunda Swansea ile sözleşmesi bitecek olan Hollandalı oyuncuya F.Bahçe ve Lille kulüplerinin teklif yaptığı, son kararı oyuncunun vereceği kaydedildi. Fer için sarı-lacivertlilerin cüzi bir bonservis bedeli ödemeyi göze aldığı belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Castillo Fer bekleniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN