Adriano adale ağrısı nedeniyle dinlendirildi

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş, Antalyaspor'la pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü. Antrenmana ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan siyah-beyazlı ekip; 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrollü pas çalışmaları yaptı. Son bölümde taktik program uygulanırken, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenman sona erdi. Çalışmaya sol bacak arka adalesinde ağrı hisseden Adriano katılmadı. Yıldız futbolcunun durumunun yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacağı belirtildi.Siyah-beyazlıların dünkü idmanını Beşiktaş Kırgızistan Futbol Okulu öğrencileri de izledi. Öğrenciler, antrenman bitimi futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, kulübün altyapısına futbol okullarından 12 oyuncu kazandırdıklarını açıkladı. Albayrak, "Yurt dışında da olan okullarımızdan Türkiye'ye 900'e yakın çocuğumuz geldi. Avrupa'da birçok yere futbol okulu açmayı planlıyoruz. Yaptığımız seçmeler sonucu 12 oyuncumuzu altyapımıza gönderdik. İnşallah altyapımıza kazandırdığımız bu futbolcuları A takımımızda da göreceğiz" diye konuştu.Kartal'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın 87. dakikasında rakibine yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kart gören Ricardo Quaresma'nın cezası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'ın Portekizli kanat oyuncusunu iki maçla cezalandırdı. Quaresma Antalyaspor ve Bursa maçlarını kaçıracak.