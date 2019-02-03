Bülent Korkmaz: Bu engelden düştük, şimdi hep beraber kalkacağız

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 6-2 mağlup etti. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, maçtan sonra yaptığı açıklamada, rakibin golüne kadar oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu belirterek, gol sonrasında çözüldüklerini söyledi.

Maçın ikinci yarısına da üstün başladıklarını ve golü bulduklarını hatırlatan Bülent Korkmaz, "Gol pozisyonlarına da girdik. 3-2'yi yakalayabilseydik belki farklı bir senaryo olabilirdi. Ama maalesef bugün çok bireysel hata yaptık. Sonuçta 6-2 mağlup olduk. Tabii ki ağır bir yenilgi. Ama her zaman için şunu söylüyorum. Her hafta bir engel. Bu engelden düştük, şimdi hep beraber kalkacağız. Önümüzdeki engeli atlamaya çalışacağız. Dolayısıyla geçmiş olsun diyorum. Klasik bir söz olacak ama bundan sonraki maçlara bakacağız" dedi.

Yeni transferleri neden oynatmadıkları yönündeki bir soruya ise Bülent Korkmaz şu yanıtı verdi: "Kısa bir süre önce geldiler. Zaten 2 gündür bizimle idmana çıkıyorlar. Diego da sakattı, yeni geçti. Ama tekrar nükseder diye ve tam hazır olmadığı için onu da oynatmadık."