CANLI | Antalyaspor - Beşiktaş

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. 19.00'da başlayacak ve Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Yusuf Bozdoğan. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Salih, Bahadır, Cissokho, Chico, Doğukan Sinik, Hakan, Yekta, Drole, Doukara

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano Dorukhan, Atiba, Lens, Ljajic, Caner, Güven