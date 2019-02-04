Rodallega ikiye katladı

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'a Ankaragücü maçında 3 puanı getiren golün sahibi olan Rodallega toplam gol sayısını 10'a çıkardı ve geçen sezonki performansını ikiye katladı. Geçen sezon ligde 23 maçta 513 dakika sahada kalan Kolombiyalı, 5 gol atmıştı. Bu sezon ise 20 maçta 1.695 dakikada 10 kez ağları havalandıran Rodallega, geçen sezonun iki katı gol kaydetti. 33 puanı bulunan Trabzonspor, Kolombiyalı'nın gol attığı maçlarda 18 puan topladı. Yılda 1.6 milyon Euro alan Rodallega golleriyle takımına 9.1 milyon TL prim kazandırdı ve ücretini de karşıladı.Trabzonspor'da yaklaşık 50 gündür forma giyemeyen Sosa dün ilk kez ciddi bir top çalışması gerçekleştirdi. Sosa'nın, kupada süre alma ihtimalinin bulunduğu ve Galatasaray maçına hazır olacağı belirtildi.