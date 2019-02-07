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'dan yabancı mesajı

Romanya basınına konuşan Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörü , “Türkiye’deki en büyük problem, Türk oyuncuların yükselişini engelleyen sınırsız yabancı oynatılmasına izin verilmesi” dedi.

Giriş Tarihi: 7.2.2019
Mircea Lucescu'dan yabancı mesajı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Divan Kurulu'nda yaptığı yabancı sayısının düşeceğine dair açıklamasının ardından bir mesaj da A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan geldi.

Tecrübeli hoca, Romanya basınına verdiği röportajda şunları söyledi: "Son dönemde birçok seyahat gerçekleştirdim. Antalya'da kamp yapan Türk takımlarını ziyaret ettim. Tüm teknik direktörlerle konuştuk. Türkiye'deki en büyük problem, Türk oyuncuların yükselişini engelleyen sınırsız sayıda yabancı oynatılmasına izin verilmesi... Biz de Milli Takım'a alt liglerden oyuncu seçmek zorunda kaldık. Çünkü genç Türk oyuncuları bulmamız gerekiyor."

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Mircea Lucescu'dan yabancı mesajı
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