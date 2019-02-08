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En acı görev

Galatasaray Teknik Direktörü , babası 'i dün toprağa verdi. Terim ailesini acılı gününde sevenleri yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı futbolcular da tam kadro 'daydı

ZİYA RAMOĞLU
BORA ERDEM ZİYA RAMOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2019
En acı görev
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 93 yaşında hayata veda eden babası Talat Terim'i son yolculuğuna uğurladı. Cenaze aracıyla babasını hastaneden alan Terim'in o anları, yaşanan hüznü anlamak için kelimelere yer bırakmadı. (Üstte) Önce Döşem Mahallesi'ndeki evinin önüne götürülen baba Terim'in cenazesi komşuları ve akrabalarından helallik alındıktan sonra toprağa verileceği Adana Asri Mezarlığı'na getirildi. Öğle namazının ardından dualar ve gözyaşları ile Talat Terim toprağa verildi. Terim ailesini acılı gününde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, G.Saray Kulübü eski başkanı Dursun Özbek de yalnız bırakmayanlar arasında yer aldı. Galatasaray Futbol Takımı dün sabah tam kadro Adana'ya uçtu.
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