En acı görev

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim,babası Talat Terim'i son yolculuğuna uğurladı.Önce Döşem Mahallesi'ndeki evinin önüne götürülen baba Terim'in cenazesi komşuları ve akrabalarından helallik alındıktan sonra toprağa verileceğigetirildi. Öğle namazının ardından dualar ve gözyaşları ile Talat Terim toprağa verildi. Terim ailesini acılı gününde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, G.Saray Kulübü eski başkanı Dursun Özbek de yalnız bırakmayanlar arasında yer aldı. Galatasaray Futbol Takımı dün sabah tam kadro Adana'ya uçtu.