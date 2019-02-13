Çalınan düdükler sıradan değildi!

BUGÜN NELER OLDU

"BİZ galibiyette de mağlubiyette de aynı konuşuyoruz. F.Bahçeli yorgun, bıkkın. Patlamak için ateşe bakıyorlar, yangına körükle gitmek istemiyoruz""MHK'NIN gitmesi bizi kesmez. Yusuf Namoğlu gidici. (İstifa etti) Kimse bize mal etmesin. Yerine de Kuddusi Müftüoğlu'nu ısıtmaya başlamışlar""KARARLAR bizi ürkütüyor. Çalınan düdükler sıradan düdükler değil. Bu böyle gitmez. İnanın Anadolu'dan bir daha şampiyon çıkması çok zor"Duydukları rahatsızlıkları dilegetiren Özsoy, önemli iddialarda dabulundu.itibarıyla da geldiğimizyer itibarıyla da zor bir süreç. Bende taraftar olsam beni eleştirirdim.iki yüzümüz yok. Galibiyettede mağlubiyette de aynı konuşuyoruz.yorgun ve bıkkın.İnsanlar ateşe bakıyorlar. Yangına körüklegitmek istemiyoruz.etmedende mücadele edilebilir. Masayaelimizi vurmuyorsak her şeyi kabuledeceğiz anlamı çıkmaz.bomba yapmaya da kullanabilirsiniz,ilaç bulmaya da VAR'ı biraz daha kendimenfaatleri için kullanıyorlar.düdük gelir, bir düdük gider. Düdükle işimiz yok. Sistemi sorgulamak lazım.bağırmıyoruz ama sessizliğimiz acizlik olarak algılanmamalı. Fenerbahçe'nin hedefi o düdüğü teslim edenler ve onları oraya getirenlerdir.Birliği açıklamasının ne kadar doğru olduğunu gördük. Düdük astıranların o günden sonra aleyhine düdük çalınmadı.sistemin dışına atmak isteyen bir yapı var ama bunu düşünenler boşa kürek çeker" dedi.yarıdaki maçları hakem hatası olarak görüyorduk ve kötüyüz diye konuşmuyorduk. Bursa ve Kayseri maçı malumun ilanı oldu. Seyredip golü vermesinin açıklaması yok.gitmesi bizi kesmez, Yusuf Namoğlu gidici, tablo ortada (Birkaç saat sonra istifa etti). Bize mal etmesinler. Yerine de Kuddusi Müftüoğlu'nu ısıtmaya başlamışlar.her şeyi gösteriyor. Siz adamın gözünün içine bakarsanız küfür ettiğini görürsünüz. İki tane küfür edeni de bakmazsanız görmezsiniz. Bunlar bizi ürkütüyor., sevmezsiniz ama eski hakemler var, (Ahmet Çakar, Erman Toroğlu) hakemlik dönemlerinde çiğ yemedikleri için karınları ağırmıyor. O isimler göreve gelsin demiyoruz ama bizim şu anda istediğimiz budur.düdükler öyle sıradan düdükler değil. Bu böyle gitmez. İnanın Anadolu'dan bir daha şampiyon çıkmaz.