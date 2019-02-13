Çalınan düdükler sıradan değildi!

"BİZ galibiyette de mağlubiyette de aynı konuşuyoruz. F.Bahçeli yorgun, bıkkın. Patlamak için ateşe bakıyorlar, yangına körükle gitmek istemiyoruz"
"MHK'NIN gitmesi bizi kesmez. Yusuf Namoğlu gidici. (İstifa etti) Kimse bize mal etmesin. Yerine de Kuddusi Müftüoğlu'nu ısıtmaya başlamışlar"
"KARARLAR bizi ürkütüyor. Çalınan düdükler sıradan düdükler değil. Bu böyle gitmez. İnanın Anadolu'dan bir daha şampiyon çıkması çok zor" Fenerbahçe Başkanı Vekili Semih Özsoy, dün NTV'de katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı.
Duydukları rahatsızlıkları dile
getiren Özsoy, önemli iddialarda da
bulundu. İşte öne çıkan o açıklamalar: Başlangıcı
itibarıyla da geldiğimiz
yer itibarıyla da zor bir süreç. Ben
de taraftar olsam beni eleştirirdim. Bizim
iki yüzümüz yok. Galibiyette
de mağlubiyette de aynı konuşuyoruz. Fenerbahçeli
yorgun ve bıkkın.
İnsanlar ateşe bakıyorlar. Yangına körükle
gitmek istemiyoruz. Kavga
etmeden
de mücadele edilebilir. Masaya
elimizi vurmuyorsak her şeyi kabul
edeceğiz anlamı çıkmaz. Teknolojiyi
bomba yapmaya da kullanabilirsiniz,
ilaç bulmaya da VAR'ı biraz daha kendi
menfaatleri için kullanıyorlar. GALATASARAY'A TAŞ! Bir
düdük gelir, bir düdük gider. Düdükle işimiz yok. Sistemi sorgulamak lazım. Biz
bağırmıyoruz ama sessizliğimiz acizlik olarak algılanmamalı. Fenerbahçe'nin hedefi o düdüğü teslim edenler ve onları oraya getirenlerdir. Kulüpler
Birliği açıklamasının ne kadar doğru olduğunu gördük. Düdük astıranların o günden sonra aleyhine düdük çalınmadı. Fenerbahçe'yi
sistemin dışına atmak isteyen bir yapı var ama bunu düşünenler boşa kürek çeker" dedi. İlk
yarıdaki maçları hakem hatası olarak görüyorduk ve kötüyüz diye konuşmuyorduk. Bursa ve Kayseri maçı malumun ilanı oldu. Seyredip golü vermesinin açıklaması yok. KÜFÜRÜ GÖRMÜYORLAR MHK'nin
gitmesi bizi kesmez, Yusuf Namoğlu gidici, tablo ortada (Birkaç saat sonra istifa etti). Bize mal etmesinler. Yerine de Kuddusi Müftüoğlu'nu ısıtmaya başlamışlar. Hakemler
her şeyi gösteriyor. Siz adamın gözünün içine bakarsanız küfür ettiğini görürsünüz. İki tane küfür edeni de bakmazsanız görmezsiniz. Bunlar bizi ürkütüyor. Seversiniz
, sevmezsiniz ama eski hakemler var, (Ahmet Çakar, Erman Toroğlu) hakemlik dönemlerinde çiğ yemedikleri için karınları ağırmıyor. O isimler göreve gelsin demiyoruz ama bizim şu anda istediğimiz budur. Çalınan
düdükler öyle sıradan düdükler değil. Bu böyle gitmez. İnanın Anadolu'dan bir daha şampiyon çıkmaz.