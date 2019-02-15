BUGÜN NELER OLDU

Birliği bildirisine attığımız imzanın arkasındayız. Terim'in yaptığı açıklamaya katılmıyorum, kurnazlık yapılıyor. Olay son derece bilinçli şekilde çarpıtılmıştır"bir kulübün talepleri, feryat edişi neticesinde kamuoyu önünde hakemlerin cezalandırılmasının ne gibi sonuçlarına vesile olacağına dikkat çekmek için yapıldı"ilk defa çıkıp bir kulübün isteği ile hakemleri cezalandırdığını açıkladı. Ayrılan MHK Başkanı nedense hep Galatasaray maçlarından sonrayı konuşuyor..."Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın son 4 haftada maruz kaldığı hakem kararlarıyla ilgili Ülker Stadı'nda bir basın toplantısı yaptı. Koç, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.şu yanıtı verdi: "Herkes hata yapabilir, hakemler insandır diye ilk biz söyledik zaten. Bugüne kadar da hakem konularına girmedik. 'Yok benim tacım verilmedi' diye yangın yerine çeviren kulüpte değiliz.İmzamızın sonuna kadar arkasındayız.Açıklama; bir kulübün talepleri, feryat edişi neticesinde kamuoyu önünde hakemlerin cezalandırılması, düdük astırılmasının ne gibi sonuçlara vesile olacağına dikkat çekmek içindi. MHK ilk defa çıkıp bir kulübün doğrultusunda hakemleri cezalandırdığını ifade ediyor. Ayrılan MHK Başkanı nedense Galatasaray maçlarından sonrayı konuşuyor. Olay son derece bilinçli şekilde çarpıtılmıştır. Kulüpler Birliği bildirisinin arkasındayız."Futbolun tüm paydaşlarının hemfikir olduğu asgari müşterekte buluşması gerektiğine vurgu yapan Koç,Kendilerini kapalı kapılar ardından futbol tanrısı gibi gören, öyle zanneden bir yapının geçmişten bugüne en büyük hedefi Fenerbahçe camiası olmuştur. FETÖ'ye boyun eğmeyen Fenerbahçe, koşullar ne olursa olsun kudret ve kuvvete sahiptir.diye konuştu.TFF seçimlerinin önem arzettiğinin altını çizen Koç, "Bu seçimler güven ortamının yok olduğu Türk futbolunu, tepeden tırnağa yapılandırması, yeniden yaratması için fırsat teşkil etmektedir. Biz Fenerbahçe olarak sadece sportif başarı peşinde değiliz. Bize bu sene eşsiz bir güç, kuvvet veren en kötü günümüzde sabırla destek veren büyük taraftarımız şundan emin olsunlar.Yıldırım Demirören, başkanlık için iyi bir profildir. Mevcut başkan, kulüp tarafında 8 yıl, federasyon tarafında 8 yıldır hizmet ediyor. Böyle tecrübeli az kişi var" dedi.ALİ KOÇ, MHK'nın TFF tarafından aday gösterilen ve onaylanan bir kurum olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: ''Bu kurulu futbol ailesinin fertleri olan kulüplerin oluşturması gerektiğini düşünüyoruz. Bu şekilde organik ve inorganik bir bağ olmaksızın kimseye minnet duygusu beslemelerine gerek olmadan kulüplere eşit şekilde olması söz konusu olacaktır. MHK'nin baskı altında olmaması için TFF tesislerinde olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Hakemlerimiz dışarıdan anlaşılmayacak çok ince mesajları olan bir sistemle yönlendirilmeye açıktırlar. Federasyon bizim için çalışmalı, bizler onlar için değil. Bizim ürettiğimiz değerden federasyon iş görür. O yüzden MHK'nin bağımsızlığından öte; orta vadede liglerin sahibinin kulüpler olmasına inanan insanlardan biriyim. Herkes sorumluluklarını bilsin ve çalışsın.""Net birşekilde performansına baktığımızzaman bize göre doğru birisim değil Kuddusi Müftüoğlu. Busıkıntıları daha da derinleştirebilecekbir adaydır. Ben FenerbahçeSpor Kulübü olarak aday ismi zikretmem.Kalbimde belli isimlervar, bazılarını neredeyse tanımıyorum.Biz bu konuda yönetim kuruluylaistişare yaparak konuşuruz.Bu sistem devam ederse doğru bildiklerimiziyapmaya devam edeceğiz.Ama genel toplum ne yapacak?Toplumun burasına geldi artık.Toplum vicdanen temiz insanları istiyor.Hayat zor, biz de zoru severizzoru da başarırız. Demin ifade ettiğimortamı inşallah test edeceğiz.''Toplantıya F.Bahçe aleyhine bu sezon yapılan hakem hatalarından oluşan pozisyonların gösterimi ile başlayan Başkan Ali Koç,Görüntüleri yaşanan masum hakem hataları, tesadüfi yanlışlar zinciri olarak tanımlamayı hata olarak düşünüyorum.dedi.HERKoç, maç maç şu değerlendirmeyi yaptı:son dakikalardaki yediğimiz golün iptal edilmesi konusunda tüm otoriteler hemfikir. Hem faul hem ofsayttan iptal edilmesi gereken bir gol ama reaksiyon vermedik.maçını 3-2 kazanmamıza rağmen hakem hatalarına bir nebze değindik.maçında iyi futbol oynadık ama bu galibiyete rağmen hakem kararları endişelerimizin artmasına sebep oldu.maçında göz göre göre yaşadıklarımız endişelerimizin tavan yapmasına sebep vermiş ve bizi aksiyon almaya mecbur kılmıştır. Bizler her şeyin farkındayız."ALI Koç, Zenit maçında görev yapan hakemin mükemmel bir yönetim sergilediğini belirtip şöyle konuştu: ''Bir iki pozisyona reaksiyon verdim ama eve gidip seyredince 'Nasıl görmüş' dedim. Hakem konuşmayınca çok keyifli oluyor. Yabancı hakeme muhtaç kalmak benim gönlümü acıtır. Ben milli düşüncelere hakim bir insanım. VAR sisteminin devamını yüzde yüz istiyoruz. Önemli olan niyet. İyi niyetli kullanırsan maksimum fayda sağlarsın. Hatayı bilerek yaptığınız zaman milyonların gözü önünde yapıyorsunuz."Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'dan aldıkları oyuncular için şunları söyledi:Zira Serdar Aziz gibi bir oyuncu; milli takım oyuncusu. Çok karakterli. İstenmediğini öğrendikten sonraki duruşu, gelen tüm tekliflere rağmen Fenerbahçe'de ısrar etmesi, takımdan ayrılırken görmek istediğim futbolcu profilini çizip teşekkür etmesi...Tolga Ciğerci bile bonservissiz geldi. Biz bugüne kadar Tolga'ya bir kuruş para ödemedik. Tolga sağlığına kavuşacaktır. En iyi yerlere yolladık ve netice vermeye başladı. Bir evvelki takımda yanlış tedavi gördü.Serdar'ın performansı, konumu ortadır. Ben Mustafa Cengiz'e bir kez daha teşekkür ediyorum bu oyuncuların bize gelmesine vesile oldukları için."Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Soldado'ya hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maçtan men cezası verdi. İspanyol golcü, yarın Konyaspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak. Beşiktaş derbisine yetişecek.ZENİT maçında attığı golle morallenen Slimani, Ersun Yanal'la bir görüşme yaptı. Cezayirli'nin "Yine gol atacağım" dediği öğrenildi.