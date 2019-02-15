Son dakika: Merkez Hakem Kurulu'nun Yeni Başkanı Sabri Çelik oldu!

Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu isimlerden oluşuyor:
BAŞKAN
Sabri Çelik
ÜYELER
Mustafa Çulcu
Muhittin Boşat
Ünsal Çimen
Kamil Abitoğlu
Hakan Sivriservi
Ferhat Gündoğdu
Nihat Mızrak
Hamza Mısır
1959 doğumlu olan Çelik, eski birinci lig hakemi ve gözlemcisidir. Çelik, bir dönem de yine MHK başkanlığı görevini üstlenmiştir.
MHK'nın yeni başkanı Sabri Çelik.
SABRİ ÇELİK EN SON GALATASARAY-PORTO GENÇLİK LİGİ MAÇINDA GÖREVLENDİRİLMİŞTİ
UEFA Gözlemcisi Sabri Çelik, Galatasaray ile Portekiz'in Porto takımları arasında 11 Aralık 2018 Salı günü oynanacak UEFA Gençlik Ligi D Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapmıştı
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