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Son dakika: 'nun Yeni Başkanı oldu!

Edinilen son dakika bilgisine göre, Başkan ve üyeleri belli oldu. Yönetim Kurulu, 'nun istifasının ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na 'in getirilmesine karar verdi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2019 14:46 Güncelleme Tarihi: 15.2.2019 14:46
Son dakika: Merkez Hakem Kurulu'nun Yeni Başkanı Sabri Çelik oldu!

Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

BAŞKAN

Sabri Çelik

ÜYELER

Mustafa Çulcu

Muhittin Boşat

Ünsal Çimen

Kamil Abitoğlu

Hakan Sivriservi

Ferhat Gündoğdu

Nihat Mızrak

Hamza Mısır

MHK BAŞKANI SABRİ ÇELİK KİMDİR?

1959 doğumlu olan Çelik, eski birinci lig hakemi ve gözlemcisidir. Çelik, bir dönem de yine MHK başkanlığı görevini üstlenmiştir.

MHK'nın yeni başkanı Sabri Çelik.

SABRİ ÇELİK EN SON GALATASARAY-PORTO GENÇLİK LİGİ MAÇINDA GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

UEFA Gözlemcisi Sabri Çelik, Galatasaray ile Portekiz'in Porto takımları arasında 11 Aralık 2018 Salı günü oynanacak UEFA Gençlik Ligi D Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapmıştı

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Son dakika: Merkez Hakem Kurulu'nun Yeni Başkanı Sabri Çelik oldu!
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