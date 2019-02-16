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'in 22. haftasında , 'u konuk ediyor. 19.00'da başlayacak karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Giriş Tarihi: 16.2.2019 18:11 Güncelleme Tarihi: 16.2.2019 18:11
CANLI | Fenerbahçe - Atiker Konyaspor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. 19.00'da başlayacak ve Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ATİKER KONYASPOR

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Dirar, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Valbuena, Moses, Zajc, Slimani

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Flipovic, Zuta, Volkan, Jevtovic, Milosevic, Traore, Fofana, Jahovic

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