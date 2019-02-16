CANLI | Fenerbahçe - Atiker Konyaspor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. 19.00'da başlayacak ve Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ATİKER KONYASPOR

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Dirar, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Valbuena, Moses, Zajc, Slimani

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Flipovic, Zuta, Volkan, Jevtovic, Milosevic, Traore, Fofana, Jahovic