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! - derbisinin tarihi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan - derbisinin tarihi açıklandı. Peki TFF'den yapılan açıklamasına göre Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.2.2019 11:40 Güncelleme Tarihi: 17.2.2019 11:55
Son dakika! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24. haftada oynanacak olan maçların gün ve saatleri belli oldu.

Ligin 23. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. İki ekip ligin ilk yarısında da pazartesi gününde karşı karşıya gelmişti.

Süper Lig'de 23 ve 24. hafta programı şu şekilde:

23. HAFTA PROGRAMI

22 Şubat Cuma

20.30 Göztepe-Trabzonspor

20.30 Çaykur Rizespor-Evkur yeni Malatyaspor

23 Şubat Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa

19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor

24 Şubat Pazar

13.30 Ankaragücü-BB Erzurumspor

16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor

19.00 Galatasaray-Akhisarspor

25 Şubat Pazartesi

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe


24. HAFTA PROGRAMI

1 Mart Cuma

20.30 Antalyaspor-Ankaragücü

2 Mart Cumartesi

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

3 Mart Pazar

13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir

19.00 BB Erzurumspor-Galatasaray

4 Mart Pazartesi

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor

20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor

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