Son dakika! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24. haftada oynanacak olan maçların gün ve saatleri belli oldu.

Ligin 23. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. İki ekip ligin ilk yarısında da pazartesi gününde karşı karşıya gelmişti.

Süper Lig'de 23 ve 24. hafta programı şu şekilde:



23. HAFTA PROGRAMI



22 Şubat Cuma



20.30 Göztepe-Trabzonspor



20.30 Çaykur Rizespor-Evkur yeni Malatyaspor



23 Şubat Cumartesi



13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor



16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa



19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor



24 Şubat Pazar



13.30 Ankaragücü-BB Erzurumspor



16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor



19.00 Galatasaray-Akhisarspor



25 Şubat Pazartesi



21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe





24. HAFTA PROGRAMI



1 Mart Cuma



20.30 Antalyaspor-Ankaragücü



2 Mart Cumartesi



16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor



16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş



19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor



3 Mart Pazar



13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe



16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir



19.00 BB Erzurumspor-Galatasaray



4 Mart Pazartesi



20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor



20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor