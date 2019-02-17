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Alex’ten ve Kocaman açıklaması

'nin Spor Toto Süper Lig'de dün Atiker Konyaspor'la oynadığı maçı Ülker Stadı'nda izleyen , sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 17.02.2019 12:02 Güncelleme Tarihi: 17.02.2019 12:09
Alex’ten Aziz Yıldırım ve Kocaman açıklaması

Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçını dün Ülker Stadyumu'nda kendisine ayrılan locada izleyen sarı-lacivertlilerin efsane futbolcularından Alex de Souza, sosyal medya hesabından taraftarlara ve Başkan Ali Koç'a teşekkür etti.

Alex’ten Aziz Yıldırım ve Kocaman açıklaması

'de oynadığı dönemde kulübün başkanlığını yapan Aziz Yıldırım ve Teknik Direktör Aykut Kocaman ile aralarında kötü bir ilişki olmadığını dile getiren Brezilyalı futbolcu, hesabından şunları paylaştı:

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Alex’ten Aziz Yıldırım ve Kocaman açıklaması

"Bana birçok insan Başkan ve hakkında soru sordu."

Alex’ten Aziz Yıldırım ve Kocaman açıklaması

"Onlara karşı hiçbir kötü düşüncem yok. Beraber geçirdiğimiz güzel şeyleri tutuyorum içimde."

Alex’ten Aziz Yıldırım ve Kocaman açıklaması

"'a futbol antrenörlüğü yaşamında ve aile hayatında başarı ve mutluluklar diliyorum."

Alex’ten Aziz Yıldırım ve Kocaman açıklaması

"Aynı sağlık ve mutluluk dileklerimi Başkan için de sunuyorum."

Alex’ten Aziz Yıldırım ve Kocaman açıklaması

"İçimde düne kadar negatif his kırıntıları kaldıysa bile dün Şükrü Saraçoğlu Stadı'na girip taraftar gibi maçı izleyince sıfırlandı."

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