Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçın biletleri yarın satışa çıkacak.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, yarın saat 11.00'de satışına başlanacak biletlerin www.passo.com.tr , N'Kolay Satış Noktaları, Passo Akıllı Telefon Uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden satın alınabileceği belirtildi.

Bir kişinin en fazla 2 adet alabileceği biletlerin 165 ile bin 100 lira arasında satışa çıkacağı kaydedildi.

BİLET FİYATLARI



1. Kategori 450TL

2. Kategori 425TL

3. Kategori 385TL

4. Kategori 350TL

5. Kategori 330TL

6. Kategori 295TL

7. Kategori 175TL

8. Kategori 165TL

VIP: 900TL

1903 A-E: 900TL

1903 B-D: 1000TL

1903 C: 1100TL