Takımda herkes iyi niyetli

BUGÜN NELER OLDU

Alanya maçında sergilenen futbol ve alınan sonucunbelirten Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, penaltı kaçıran Rodallega'ya sosyal medyadan yapılan eleştirilere de tepki gösterdi. Ağaoğlu,Sosyal medya üzerinden bazı oyuncularımıza yapılan kişisel eleştirilerin tüm taraftarımızın görüşünü yansıttığına inanmamakla birlikte, kısıtlı bir kadroyladedi.Aytemiz Alanya maçında penaltı kaçıran Rodallega için bir taraftar, "Evine dön" yorumu yaptı. Kolombiyalı oyuncu ise, "Yakında, Haziran'da" yanıtı vermişti.