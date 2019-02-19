Takımda herkes iyi niyetli

Alanya maçında sergilenen futbol ve alınan sonucun kendilerini mahcup ettiğini
belirten Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, penaltı kaçıran Rodallega'ya sosyal medyadan yapılan eleştirilere de tepki gösterdi. Ağaoğlu, "
Sosyal medya üzerinden bazı oyuncularımıza yapılan kişisel eleştirilerin tüm taraftarımızın görüşünü yansıttığına inanmamakla birlikte, kısıtlı bir kadroyla takım ruhu içerisinde mücadele eden oyuncularımızın iyi niyetinden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır"
dedi.
TARİH VERMİŞTİ
Aytemiz Alanya maçında penaltı kaçıran Rodallega için bir taraftar, "Evine dön" yorumu yaptı. Kolombiyalı oyuncu ise, "Yakında, Haziran'da" yanıtı vermişti.