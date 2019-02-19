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Takımda herkes iyi niyetli

Başkanı Ağaoğlu, ’ya destek verip, “Futbolcuların iyi niyetinden kimsenin kuşkusu olmasın” dedi

Giriş Tarihi: 19.2.2019
Takımda herkes iyi niyetli
Alanya maçında sergilenen futbol ve alınan sonucun kendilerini mahcup ettiğini belirten Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, penaltı kaçıran Rodallega'ya sosyal medyadan yapılan eleştirilere de tepki gösterdi. Ağaoğlu, "Sosyal medya üzerinden bazı oyuncularımıza yapılan kişisel eleştirilerin tüm taraftarımızın görüşünü yansıttığına inanmamakla birlikte, kısıtlı bir kadroyla takım ruhu içerisinde mücadele eden oyuncularımızın iyi niyetinden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır" dedi.

TARİH VERMİŞTİ
Aytemiz Alanya maçında penaltı kaçıran Rodallega için bir taraftar, "Evine dön" yorumu yaptı. Kolombiyalı oyuncu ise, "Yakında, Haziran'da" yanıtı vermişti.
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Takımda herkes iyi niyetli
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