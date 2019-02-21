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Avrupa’nın dev kalecilerini solladı

Medipol ’in file bekçisi , Avrupa’nın 5 büyük ligi de dahil olmak üzere Alisson Becker’den sonra gol yemeden en fazla maç bitiren isim.

UĞUR ÇEM Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2019
Mert Günok Avrupa’nın dev kalecilerini solladı

Süper Lig'in lideri Başakşehir, bu sezon kalesinde sadece 11 gol görürken bunda kaleci Mert Günok'un da büyük payı var.

Kaleyi Volkan Babacan'dan devralan ve ligde 22 maçta da forma giyen Mert Günok, bu sekansta tam 13 kez kalesinde gol görmeden 90 dakikayı tamamladı. Mert böylece, sezon başında tam 75 milyon Euro karşılığında Roma'dan Liverpool'a giden Alisson Becker'den sonra bu alanda ikinci isim oldu.

Becker, 26 maçın 14 tanesini gol yemeden bitirdi. Mert bu performansıyla, Avrupa'nın 5 önemli ligindeki birçok ismi de geride bıraktı.

Bunlar arasında Atletico Madrid'in file bekçisi Jan Oblak, İnter'in Slovenyalı yıldızı Samir Handanovic, Manchester City'nin 40 milyon Euro'ya aldığı Ederson ve Chelsea'nin 80 milyon Euro karşılığı transfer ettiği, dünyanın en pahalı kalecisi unvanını elinde bulunduran Kepa Arrizabalaga da bulunuyor.

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Mert Günok Avrupa’nın dev kalecilerini solladı
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