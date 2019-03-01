Demirören bıraktı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) İddaa, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılmasının ardından beklenen gelişme yaşandı. Yıldırım Demirören, 26 Şubat 2012'den beri yürüttüğü TFF Başkanlığı görevinden ayrıldı. Demirören, konuyla ilgili olarak "Bugüne kadar şerefle ve gururla taşıdığım bu milli görevi,gerekçesi ile bırakmış bulunmaktayım.Ve birlikte çalıştığımız tüm spor bakanlarına, Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyelerine, kurullarda görev yapan tüm başkan ve üye arkadaşlarıma, milli takım teknik direktörleri ve oyuncularına, bu yolda desteğini esirgemeyen tüm kulüp başkanları ve yönetim kurulu üyelerine, spor camiasına, medyamıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.YILDIRIM Demirören, 7 yıllık TFF Başkanlığı sürecinde 3 teknik adamla çalıştı. Abdullah Avcı, Fatih Terim ve son olarak Mircea Lucescu, A Milli Takım'ın başında görev yaptı.A MILLI Takım Demirören döneminde toplam 78 maça çıktı. Ay-Yıldızlı ekibimiz, bu maçlarda 37 galibiyet, 17 beraberlik ve 24 yenilgi elde etti.2014 ve 2018 Dünya Kupalarına katılamayan milliler, Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nda ise yer aldı ancak grup aşamasında turnuvaya veda etti.Başkan Vekili Hüsnü Güreli açıklanınca Servet Yardımcı toplantıyı terk etti. İstifa etmeyi düşünen UEFA'daki görevi nedeniyle Yardımcı daha sonra bundan vazgeçti.