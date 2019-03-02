Albayrak’a teşekkür

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Trabzon'da bulunan futbol sahalarındaki tesis sorunlarının çözümüne katkıda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a spor taban birliklerinden ASKF, TÜFAD ve Saha Komiserleri Derneği ile kulüp başkanları ortak bir bildiriyle teşekkür etti. Bildiride şu ifadelere de yer verildi: