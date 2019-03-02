Albayrak’a teşekkür

Trabzon'da bulunan futbol sahalarındaki tesis sorunlarının çözümüne katkıda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a spor taban birliklerinden ASKF, TÜFAD ve Saha Komiserleri Derneği ile kulüp başkanları ortak bir bildiriyle teşekkür etti. Bildiride şu ifadelere de yer verildi: "Şenol Güneş Spor Kompleksi içindeki doğal çim ve sentetik çim saha arasındaki alana çift taraflı tribün yapılması ve tribünlerin altında amatör kulüpler için soyunma odalarına yer verilmiş olması, spor camiamızda sevinçle karşılanmıştır. Trabzon sevdalısı olan Sayın Bakanımız Berat Albayrak'a bir defa daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yavuz Selim Sahası'nın yaşatılması talebimize de Sayın Bakanımızın destek olacağından kuşkumuz yoktur."