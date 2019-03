Ahmet Çakar: Başakşehir çift haneli farkla şampiyon olur!

SORU

Süper Lig'de ilk iki büyük ölçüde belli oldu. Çok sürpriz sonuçlar alınmazsa bundan sonraki haftalarda Başakşehir ve Galatasaray şampiyonluk mücadelesi verecek. En yakın rakibine 8 puan fark atan Başakşehir, son viraja avantajlı giriyor. İki takımın da kalan maçlarına bakarsak ipi kim göğüsler, şampiyonluk hangi haftalarda belli olur?

AHMET ÇAKAR: Daha önce Başakşehir'in şampiyonluğu göğüsleyeceğini belirtmiştim. Bu kehanet ya da müneccimlik değil. Gerek puan farkı gerekse kadro kalitesine baktığımızda Başakşehir o zaman da avantajlıydı, şimdi de çok avantajlı . Başakşehir'in puan kaybettiği maçlara baktığımızda bile asla oyunu ve inisiyatifini rakip takıma kaptırmıyorlar. Basit ve bireysel hatadan pek az gol yiyorlar. Üstelik mevkilerinde oynayan her oyuncu lig karması yapıldığında ilk ikiye girer. Şu an için 8 puan fark var. Benim iddiam Başakşehir'in sadece şampiyon olacağı değil, ikinci sıradaki rakibine çift haneli bir puan farkı atacağıdır. Başakşehir'in bundan sonra şampiyonluğu kaybetmesi mucize olur. Bence şampiyonluk, ligin bitmesine 3-4 hafta kala ilan edilecek ve 33. haftada oynanacak olan G.Saray- Başakşehir maçı formalite olacak. Türkiye'nin en iyi savunması Başakşehir'de. Sağ bekiyle sol bekiyle, Epureanu'suyla çok dengeli oynuyorlar. Emre, Başakşehir'in her türlü organizasyonunda ve takım liderliğinde kilit isim. İrfan Can, şu anda orta sahada Türkiye'de en iy i adamlardan biri. Bir Edin Visca bir Robinho bir Mossoro hangi takımda var? Üstelik Arda fizik olarak iyileştiğinde neler yapacağını gösteriyor. Başakşehir bu sene, tarih yazacak. Aynı zamanda Türk futbolunda bir devrim yaratacak. Hiçbir seyircisi, basın lobisi olmadan bir takım yıllardır tepeyi kovalıyor ve bu sene de şampiyon oluyorsa 4 Büyükler bundan ders almalı. Alırlarsa alırlar, alamazlarsa daha kötü alırlar!

LEVENT TÜZEMEN: Başakşehir, 8 puanlık farkla şampiyonluk için büyük bir avantaj yakaladı. İstikrara göre hareket edersek Abdullah Avcı ve öğrencileri için 'şampi' sözünü şimdiden kullanmamız doğru olur. Ancak matematik olarak G.Saray'ın şansı devam ediyor. Fatih Terim'in öğrencileri deplasmanlarda 'Biz bu maçı kazanırız' güvenini vermiyor. Artık zirve yarışında Başakşehir'in rakibi kendisidir. Önümüzdeki 5 haftaya bakınca Başakşehir adına takılabileceği rakipler var. Galatasaray'ın önümüzdeki 5 haftadaki en zor maçı Fenerbahçe deplasmanı olacak. Galatasaray, Erzurum'da kazansaydı lig ikinciliğini cebine koymuş olacaktı. Ben hâlâ Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi şansı olduğunu düşünüyorum. Başakşehir'in 3 Büyükler ile final maçları var. Galatasaray ise Fenerbahçe dışında Başakşehir ve Beşiktaş'ı evinde ağırlıyor. Geçen yıl Galatasaray şampiyon olurken evindeki büyük maçları kazanmıştı. Bu final haftalarından çıkacak puanlar zirvedeki görüntüyü farklı bir noktaya da getirebilir. Sonuç, Galatasaray'ın kendi göbeğini kesecek durumu yok. Başakşehir şampiyonluğu ancak hata yaparsa kaybeder.

GALATASARAY 10'DA 9 YAPARSA ŞANSI VAR

ÖMER ÜRÜNDÜL: Başakşehir, genelde düşük tempolu bir futbol sergilese de ligdeki tüm takımlara oranla pas trafiğindeki büyük üstünlük, futbolcuların birbirlerini iyi tanımaları, takım savunmalarındaki başarı ve de zor anda problem çözen oyuncularıyla ligde istikrarlı bir grafik çiziyor. Bugüne kadar toplam 24 maçta 11 gol yemeleri de küçümsenmeyecek bir başarıdır. Bana göre Visca, Epureanu ve kaleci Mert'in bu başarıda çok önemli katkıları var. Başakşehir'in bugünkü görüntüsüyle seri puanlar kaybedecek bir görüntüsü yok. Ama çok da zor maçları var. Kendi sahalarında da büyük takımlardaki seyirci avantajından faydalanamıyor, her maçı adeta deplasmanda oynuyorlar. Fenerbahçe maçı bence düğüm karşılaşması. Eğer bu karşılaşmayı kazanırlarsa hem moral açıdan hem de ligin boyunun kısalması açısından önleri açık. G.Saray'a gelince aslında ligin ikinci yarısındaki 4 puan kayıp fazla sayılmaz. Ama Başakşehir ligin ikinci yarısında G.Saray cephesinin beklediği kayıpları yapmadı. Erzurumspor, yüreğiyle oynayan, ligin kapasitesi en sınırlı takımı. Unutmamalı ki Erzurumspor, İstanbul'da F.Bahçe ve Beşiktaş'a yenilmedi. Başakşehir'e de ikinci yarıdaki tek puan kaybını yaşattı. Onun için G.Saray-Erzurum maçının sonucu normaldir. Bana şimdi şöyle bir soru sorulsa, 'G.Saray tüm maçlarını kazanıp şampiyon olabilir mi?' diye. Ben de tüm maçlarını kazanırsa şampiyon olur. Hatta 10'da 9 yaparsa da olabilme şansı olur derim. Kolay mı? Tabii ki çok zor.

İSKENDER GÜNEN: Ligin bitmesine 10 hafta var. 30 puanlık bir süreç. Şu an Medipol Başakşehir, en yakın rakibi olan Galatasaray'dan 8 puan önde. Bu da bana göre büyük bir avantaj. Bu hafta Başakşehir, Fenerbahçe engelini 3 puanla geçtiği takdirde kalan 9 haftada iki yenilgi ve iki de beraberlik alması gerekecek ki bu da bana göre bir hayli zor. Kaldı ki en yakın rakibi olan Galatasaray'ın da zorlu karşılaşmaları var. Bana göre şu an gelinen noktada Başakşehir'in şampiyonluk şansı bir hayli yüksek.

KENDİNİ BİLMEYENLER LİDERDEN DERS ALSIN!

GÜRCAN BİLGİÇ: 24 maçta sadece 11 gol yiyen Başakşehir'in kalan 10 maçta en az üç kere yenilmesi ya da beş kez berabere kalması gerekiyor. Bu süreçte de Galatasaray'ın rakibini yenmesi ve o puan kaybederken sürekli kazanması lazım. Bu arada Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de oynayacak. Bu senenin hikâyesinde iki takımın da puan kaybederek devam edeceklerini söylemek yanlış olmaz. Başakşehir, önemli bir avantaj elde etti ve en azından maçlara kazanmak zorunda olarak çıkmayacak, bu baskıdan kurtuldu. Geçen senelerde bu baskıyı kaldıramadığı için son haftaları getiremeyen bir takımdı. Artık her hafta onların lehine gelişecek. Başakşehir'in oyun ve sonuç istikrarının önüne geçmek Galatasaray için artık mucizenin de ötesinde. Matematik 'olur' dese de 'akıl ve fikir', ligimizin altıncı şampiyonu için hazırlık yapmamızı söylüyor. Avcı ve takımı; ne yapacağını bilenlerin, ne yaptığı belli olmayanlara verdiği dersin sahibidirler.