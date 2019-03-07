Dirar yoksa Moses var

Fenerbahçe'de adalesinde yırtık olan Dirar
, Başakşehir
maçında yok. Dünkü antrenmana
da katılmayan Faslı
futbolcunun Sivasspor karşılaşmasına yetişmesi de şüpheli.
Teknik
direktör Ersun Yanal,
Başakşehir maçı öncesinde
Dirar'sız planını hazırladı.
Tecrübeli hoca, sağ
kanadı Isla ve Moses ikilisine emanet edecek.
Her geçen gün fiziksel olarak iyi duruma gelen
Nijeryalı oyuncu, teknik heyetin istediği rakamlara
ulaşmaya çok yakın. Yanal, Rize maçı 11'inde ekstra bir değişiklik düşünmüyor
ancak
kafasında tek soru işareti var. Sadık'ın cezalı olduğu haftada Serdar Aziz, 11'de görev yapmış ve gol atmıştı. Yanal, Skrtel'den vazgeçip Serdar-Sadık ikilisiyle yola devam edebilir.
İSTERİM AMA YALVARMAM!
Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Victor Moses, Afrika Uluslar Kupası'nda forma giymeyecek. Nedeni ise oyuncu milli takımı geçen sene bıraktığını açıklamıştı. Ancak oyuncunun yükselen form grafiği Nijerya'da gündemde. Milli Takım Teknik Direktörü Gernot Rohr, "Bıraktığında Moses'e bunun yanlış bir karar olduğunu söylemiştim. Takıma dönme şansı var ama ben kendisine bunun için yalvarmam" dedi.
SLİMANİ'YE TÜM KAPILAR KAPALI!
F.Bahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ancak performansıyla takım dışında bıraktığı Islam Slimani istenmeyen adam oldu. Yanal'ın idmanlara bile almadığı Cezayirli oyuncunun bonservisine sahip olan Leicester City'nin yeni teknik direktörü Brendan Rodgers da Slimani için kararını verdi: "Dönmesine gerek yok."
MÜZE PARA BASTI
Fenerbahçe Kulübü, başlattığı Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu ile büyük gelir sağladı. 6 Mart 2018 Salı günü kapılarını ziyaretçilerine açan müzeyi yaklaşık 45 bin kişi ziyaret etti ve kulübün kasasına 1 milyon TL'nin üzerinde para girdi. Tam bilet 35 TL, indirimli bilet 25 TL'den satılıyor. Öte yandan kulüp dev bağış kampanyası için de geri sayıma başladı.