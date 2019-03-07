Dirar yoksa Moses var

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'de, Başakşehirmaçında yok. Dünkü antrenmanada katılmayan FaslıfutbolcununTeknikdirektör Ersun Yanal,Başakşehir maçı öncesindeDirar'sız planını hazırladı.Tecrübeli hoca, sağkanadı Isla ve Moses ikilisine emanet edecek.Her geçen gün fiziksel olarak iyi duruma gelenNijeryalı oyuncu, teknik heyetin istediği rakamlaraulaşmaya çok yakın. Yanal,ancakkafasında tek soru işareti var.Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Victor Moses, Afrika Uluslar Kupası'nda forma giymeyecek. Nedeni ise oyuncu milli takımı geçen sene bıraktığını açıklamıştı. Ancak oyuncunun yükselen form grafiği Nijerya'da gündemde. Milli Takım Teknik Direktörü Gernot Rohr, "Bıraktığında Moses'e bunun yanlış bir karar olduğunu söylemiştim. Takıma dönme şansı var ama ben kendisine bunun için yalvarmam" dedi.F.Bahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ancak performansıyla takım dışında bıraktığı Islam Slimani istenmeyen adam oldu. Yanal'ın idmanlara bile almadığı Cezayirli oyuncunun bonservisine sahip olan Leicester City'nin yeni teknik direktörü Brendan Rodgers da Slimani için kararını verdi: "Dönmesine gerek yok."Fenerbahçe Kulübü, başlattığı Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu ile büyük gelir sağladı. 6 Mart 2018 Salı günü kapılarını ziyaretçilerine açan müzeyi yaklaşık 45 bin kişi ziyaret etti ve kulübün kasasına 1 milyon TL'nin üzerinde para girdi. Tam bilet 35 TL, indirimli bilet 25 TL'den satılıyor. Öte yandan kulüp dev bağış kampanyası için de geri sayıma başladı.