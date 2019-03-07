Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Dirar yoksa Moses var

Dirar yoksa Moses var

'de lider  ile oynanacak maçın planları hazır. İkinci yarının yükselen değeri Dirar'ın yokluğunda, sağ kanat Isla ve Moses'e emanet edilecek. Kafasındaki tek soru işareti savunmada olan ; Serdar ile Sadık'ı aynı anda oynatabilir

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2019
Dirar yoksa Moses var
Fenerbahçe'de adalesinde yırtık olan Dirar, Başakşehir maçında yok. Dünkü antrenmana da katılmayan Faslı futbolcunun Sivasspor karşılaşmasına yetişmesi de şüpheli. Teknik direktör Ersun Yanal, Başakşehir maçı öncesinde Dirar'sız planını hazırladı. Tecrübeli hoca, sağ kanadı Isla ve Moses ikilisine emanet edecek. Her geçen gün fiziksel olarak iyi duruma gelen Nijeryalı oyuncu, teknik heyetin istediği rakamlara ulaşmaya çok yakın. Yanal, Rize maçı 11'inde ekstra bir değişiklik düşünmüyor ancak kafasında tek soru işareti var. Sadık'ın cezalı olduğu haftada Serdar Aziz, 11'de görev yapmış ve gol atmıştı. Yanal, Skrtel'den vazgeçip Serdar-Sadık ikilisiyle yola devam edebilir.

İSTERİM AMA YALVARMAM!
Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Victor Moses, Afrika Uluslar Kupası'nda forma giymeyecek. Nedeni ise oyuncu milli takımı geçen sene bıraktığını açıklamıştı. Ancak oyuncunun yükselen form grafiği Nijerya'da gündemde. Milli Takım Teknik Direktörü Gernot Rohr, "Bıraktığında Moses'e bunun yanlış bir karar olduğunu söylemiştim. Takıma dönme şansı var ama ben kendisine bunun için yalvarmam" dedi.

SLİMANİ'YE TÜM KAPILAR KAPALI!
F.Bahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ancak performansıyla takım dışında bıraktığı Islam Slimani istenmeyen adam oldu. Yanal'ın idmanlara bile almadığı Cezayirli oyuncunun bonservisine sahip olan Leicester City'nin yeni teknik direktörü Brendan Rodgers da Slimani için kararını verdi: "Dönmesine gerek yok."

MÜZE PARA BASTI
Fenerbahçe Kulübü, başlattığı Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu ile büyük gelir sağladı. 6 Mart 2018 Salı günü kapılarını ziyaretçilerine açan müzeyi yaklaşık 45 bin kişi ziyaret etti ve kulübün kasasına 1 milyon TL'nin üzerinde para girdi. Tam bilet 35 TL, indirimli bilet 25 TL'den satılıyor. Öte yandan kulüp dev bağış kampanyası için de geri sayıma başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Dirar yoksa Moses var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN