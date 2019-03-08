Neyi satmışım benden büyük Beşiktaşlı var mı?

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün uzun bir basın toplantısı düzenleyerek hakkındaki eleştirilere cevap verdi. Sözlerine," diyerek başlayan Güneş, şöyle devam etti: "Geçen gün Sayın Cumhurbaşkanımız aradı. 'Şenol Bey gel, tecrübeni Milli Takım için kullan' diyor. O bu heyecanla bunları söylerken, ben heyecanla bunu yapmaya çalışırken beni değersizleştirmenin anlamı ne?Hocaya, başkana saygısızlık Beşiktaş'a itibar kaybettirir. İstifa etsem ne olacak? İstifa ederim ne olacak ki?"Büyük Beşiktaş taraftarı beni çok sevdi. Ben de onları... Beşiktaş'taki sevgi yüreğimde aynı şekilde kalacak. Tıpkı kendi şehrim Trabzon'da olduğu gibi.Gizli bir hesap yapıyormuş gibi gösterildiğim için üzgünüm. Türkiye'nin en büyük kurumu ve başkanı Milli Takım'ı biliyordu. Dışarıya net açıklanmadı. Zaten ben de Beşiktaş'tan sonra Milli Takım olabileceğini söylemiştim.'Milli Takım ve Beşiktaş'ı birlikte çalıştırmayı doğru bulmuyorum' dedim. 1 gün sonra başkan, Milli Takım için görüşmem gerektiğini söyledi.""Milli Takım yalanla, dümenle olmaz. Yıldırım Demirören'le görüşme yaptıysanız gizli değildir. Demirören bizim başkanla da görüşüyordu. 'Şenol hoca ne zaman geliyor?' demiş. Beşiktaş yönetimi, 3 yıl daha devam etme kararı aldı ama bana teklif gelmedi. Gideceğim için burada yanlış işlerin içine girmem. Milli Takım için izin alınmaz, tebliğ edilir. Türkiye için görevdir. Yardımcı antrenörü çağırırsam gelmek zorundaymış. Ben de yeni yeni öğrendim. Demirören, benimle konuştu, ertesi gün istifa etti. Bunu bilmiyordum. Mart ayında Milli Takım'ın başına geçmeyi doğru bulmadığımı söylemiştim. Şimdi bu sözümün altında ezileceğim. İki maça çıkacağım. 'Gelmesem ceza alır mıyım?' diye sordum alırsın dediler çünkü bu seferberlik gibi bir görev.""Yönetıcılerın üzerinde değilim ancak yönetici de bir teknik direktörü yok sayamaz. Buna izin vermem.Milli Takım'dan önce Beşiktaş'tan teklif gelseydi belki kalacaktım. Ama hem yönetimin kongresi vardı hem de galiba beni istemeyenler vardı.Sosyal medyada bize çamur atıp yok etmek isteyenler, ortalık çamur olduğunda orada kendileri boğulur. İkinci yarıda tribüne çağrılmadım, bu doğru. Ancak tribüne çağrılmasam da taraftarın beni sevdiğini biliyorum.""Kulüpten 2 milyon Euro alacağım yazılıp çiziliyor. Bunu konuşmak istemiyorum. Beşiktaş muhasebesine gittiğiniz zaman ne almışım, nasıl almışım, ne almamışım herkes görür. Başka konular da var. Bunları söyleyip kimseyi üzmek istemiyorum. Ancak ben burada paradan çok manevi yaralanma yaşıyorum.Onlara hakkımı helal etmiyorum."Başkan Fikret Orman'la bir sorunumuz yok. Bakarsınız başka yerde buluşuruz.İlhan Mansız'ın tartışması benim üstümdeki biriyle olduğu için müdahale etmedim.Negredo'dan para getireceği düşünülüyordu. Yönetim gönderdi. Şartlar itibarıyla kararı yönetim veriyor.Gelişen şartlar içerisinde oyuncular, hem kendilerine hem de uyuma olumsuz katkı vereceklerse Milli Takım'da olmayabilirler. Bu konuda tek başıma karar vermeyeceğim (Arda, Volkan, Burak gibi isimlerle ilgili soru üzerine).Milli Takım'da federasyon içindeki mevcut hocalarla devam edeceğiz. En azından bu iki maçlık böyle. Ondan sonra yeni bir düzen kurmak istiyorum.Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıklasa mutlu olurum. Ben Milli Takım teknik direktörüyüm o da belli olsun. Beraber idmana çıkarım ne olacak ya."Ben Fenerbahçe'ye hiç saldırmadım. Dayak yiyen taraf benim. Fenerbahçe camiası ile asla sorunum olmaz. Başkanları Ali Koç'u da sever, sayarım. Kimdir Fenerbahçe? Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesidir. Benim niyetim herkese güzel bakmak ve güzel ayrılmak.""Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli size ne yaptı? Üç kağıt mı yaptı? Dümen mi yaptı?Bu 3 isim haksız da sen haklı mısın? Mustafa Denizli'yi aradım. 'Geçmiş olsun' dedim. Espri yaptıdedi. 'Neden' dedim.dedi. Bu işin şakası tabi."