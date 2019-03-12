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: Seyirci sayımız %35 arttı

Giriş Tarihi: 12.3.2019
Ağaoğlu: Seyirci sayımız %35 arttı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordomavili kulübün 52 yıllık geçmişi, tarihi başarıları ve kazandığı saygın konum ile Türk futbolunun vitrin kulüplerinden biri olduğunu belirtti. Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, Trabzonspor'un Karadeniz coğrafyasını temsil ettiğini vurgulayan Ağaoğlu, tribünlerin de geçen sezona göre daha çok dolduğuna dikkat çekerek, "Seyirci ortalamamızı yüzde 35 artırarak 27 bin dolayına çıkarttık. Bu doluluk oranı gelecek sezon daha da artacaktır" ifadesini kullandı. Başkan Ağaoğlu, Trabzonspor'un Trabzon kentini dış dünyaya açmayı başardığına da dikkat çekti.
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Ağaoğlu: Seyirci sayımız %35 arttı
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