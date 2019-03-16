Nagatomo’dan bebek sevinci

BUGÜN NELER OLDU

G.Saray'ın Japon sol beki Nagatomo, dün ikinci kez baba olacağı müjdesini verdiJaponya Milli Takımı'ndan affını isteyen Nagatomo, sakatlığı nedeniyle Bursa'da forma giyemeyecek. Son haftalarda sol bekte Emre Taşdemir'i tercih eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yarınki zorlu Bursa deplasmanına Linnes'i hazırladığı öğrenildi. Defansif yönü Emre'den kuvvetli olan Linnes taktik çalışmalarda ilk 11'de sol bekte deneniyor.Galatasarayson dönemde Bursaspor'a büyük üstünlük kurdu. Bursa deplasmanında en son 2011-12 sezonunda 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, o tarihten sonra yeşil-beyazlı rakibiyle lig ve kupada Bursa'da oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.