Lucescu açıklanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Şenol Güneş sonrası teknik direktör adayları arasında Lucescu ve Abdullah Avcı'yı ilk iki sıraya yerleştiren Beşiktaş yönetimi çalışmalarını sürdürürken, sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ukrayna basını, siyah-beyazlıların Lucescu'yu önümüzdeki hafta açıklayacağını yazdı. Bu arada yönetim,42 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıya,teklifi sunulacak.Ara transferde Kagawa'yı kiraladıktan sonra özellikle Japonya'da taraftar kitlesi artan Beşiktaş'a yeni forma siparişi geldi. Geçen ay kulüpten bine yakın forma alan bir Japon firmasının, özellikle Kagawa'nın isminin yazdığı formalardan bin tane daha istediği öğrenildi.Beşıktaş, altyapısını geliştirmek ve A takımda şans bulamayan oyuncuların bir arada tecrübe kazanmasını sağlamak adına İstanbul'da pilot takım arayışına girişti. Siyah-beyazlı yöneticilerin bu doğrultuda bazı kulüplerle temasta bulunduğu öğrenildi. Beşiktaş, pilot takım uygulamasını hayata geçirerek, oynama şansı bulamadığı için maddi açıdan gerçek değerini bulamayan genç futbolcuların piyasa oluşturmasını ve tecrübe kazanmasını hedefliyor.