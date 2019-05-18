Beşiktaş’tan Falaye Sacko hamlesi

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş, sağ bek için Gökhan Gönül'e iyi bir alternatif arıyor.Portekiz basını da gelişmeleri doğruladı. O Jogo gazetesi, tarafların bir süredir temaslarını sürdürdüğünü ve Beşiktaş'ın çok istekli olduğu söz konusu transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını yazdı.Haberde, Beşiktaş'ın devre arasında'yu istediği belirtildi. Kulübüyle 2022 yılına kadar kontratı bulunan 24 yaşındaki Malili futbolcunun güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro. Falaye Sacko, bu sezon Portekiz temsilcisiyle 29 resmi maça çıkarken 3 asistlik performans sergiledi.