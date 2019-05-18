Beşiktaş’tan Falaye Sacko hamlesi

Beşiktaş, sağ bek için Gökhan Gönül'e iyi bir alternatif arıyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı yöneticilerin Vitoria Guimaraes'te forma giyen Falaye Sacko için görüşmelere başladığı öğrenildi.
Portekiz basını da gelişmeleri doğruladı. O Jogo gazetesi, tarafların bir süredir temaslarını sürdürdüğünü ve Beşiktaş'ın çok istekli olduğu söz konusu transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını yazdı.
2022'YE KADAR KONTRATI VAR
Haberde, Beşiktaş'ın devre arasında Alhassan Wakasa için 500 bin Euro'luk satın alma posiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu Vitoria Guimaraes'ten bu defa da Falaye Sacko
'yu istediği belirtildi. Kulübüyle 2022 yılına kadar kontratı bulunan 24 yaşındaki Malili futbolcunun güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro. Falaye Sacko, bu sezon Portekiz temsilcisiyle 29 resmi maça çıkarken 3 asistlik performans sergiledi.