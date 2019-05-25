U21'in yıldızı Çekdar Orhan, Galatasaray'dan ayrılıyor

Ligini şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray U21 forması giyen orta saha oyuncusu Çekdar Orhan bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Başarılı futbolcunun gelecek sezon için şimdiden transfer teklifleri almaya başladığı öğrenildi.

TAKIMININ GOL YÜKÜNÜN %29'UNU TAŞIDI

Sarı kırmızılı takımla U21 Ligi'nde çıktığı 29 maçta 13 gol atıp 10 da asist kaydeden Çekdar, orta saha oyuncusu olmasına rağmen takımının attığı toplam gol sayısının %29'una doğrudan katkı sağlayarak kritik bir rol üstlendi. İstatistiksel olarak her 142 dakikada 1 gol atan Çekdar, 1847 dakika sahada kaldı. Yani aslında 20,5 maçın tamamına denk gelen süreçte 23 gollük katkı sağlamış oldu.

Futbol altyapısını büyüdüğü ülke olan Almanya'da Borussia Mönchengladbach'ta alan Çekdar Orhan, 2018'in Ocak ayında Galatasaray'a transfer olmuştu. Yıl sonunda yeniden anlaşma yapılan 21 yaşındaki futbolcunun 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

ALMANYA VE SÜPER LİG'DEN TALİPLERİ VAR

Sezon içerisinde Atletico Madrid scoutlarının izleyip beğendiği Çekdar'a hem yurt içi hem de yurt dışından talipler olduğu öğrenildi. Almanya Bundesliga ekiplerinden Frankfurt, Freiburg ve Düsseldorf ile birlikte Süper Lig'den en az 2-3 takımın genç futbolcuyu yakından takip ettiği ve bu takımlarından bir tanesi ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi.