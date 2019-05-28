Maurizio Sarri'den final öncesi şaşırtan hareket! Şapkasını fırlattı ve...

UEFA Avrupa Ligi finalinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de iki ingiliz takımı Chelsea ve Arsenal kozlarını paylaşacak. Bu dev karşılaşmanın öncesinde Chelsea tarafında sular durulmuyor. Basına açık olarak gerçekleşen antrenmanda iki futbolcusunun kavga etmesine çok sinirlenen Chelsea takımının menajeri Maurizio Sarri sinirlenerek antrenmanı terk etti. İşte diğer detaylar...

TARTIŞAN FUTBOLCULARI UYARDI

Chelsea'nin İtalyan menajeri Maurizio Sarri basına açık olarak yapılan antrenmanda tartışmaya giren David Luiz ile Gonzalo Higuain'i tartışmamaları yönünde uyardı. İki futbolcunun Sarri'yi dinlemeyerek tartışmayı sürdürmesi üzerine İtalyan Menajer sinirli bir şekilde şapkasını havaya fırlatarak tekmeledi. Çok sinirli olduğu görülen Sarri, daha sonra antrenmanı terk etti.