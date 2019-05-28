Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Mehmet Topal'dan ayrılık açıklaması!

'dan ayrılık açıklaması!

'nin tecrübeli futbolcusu , Antalyaspor maçının ardından sarı-lacivertli takımdan gideceği yönünde kamuoyunda çıkan haberleri yalanladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2019 16:14 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 16:15
Mehmet Topal'dan ayrılık açıklaması!

Mehmet Topal, tarafından yapıldığı iddia edilen basın açıklamasının bazı medya organlarında yer almasının kendisini üzdüğünü belirtti.

Yoğun ve yorucu bir sezonun son maçına huzur ve büyük bir inançla çıktığını vurgulayan Mehmet, şunları aktardı:

"Bir kısım taraftarımızın psikolojik yorgunluk sonrası tarafıma gösterdikleri tepki ile ilgili herhangi bir açıklamam olmadı. Yaşanan olayın ardından 'takımda kalacağım, gideceğim, vefasızlık' gibi söylemleri değil basın açıklaması, sözlü olarak dahi telaffuz etmedim. Kırgınlıklar kızgınlıklar yaşanır ve bunlar insana özgü yaşanması gereken duygulardır. Bazen kırgın, bazen mutlu olmak insanın doğasında var. Anlık yaşanan duygu değişimleri ile hareket edecek kadar düşüncesiz olmadım."

Başlatılan kurgu ve oluşturulmaya çalışılan algının, yapanların istediği şekilde sonlanmayacağını vurgulayan Mehmet, "Beni tanıyan bilen herkese tekrar ediyorum 'gidiyorum vefasızlığa tahammül edemem' vs. bu cümleleri zaten kullanmam söz konusu olamaz. Bu haberleri kurgulayanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu - Türk takımları 32 Avrupa devi arasında kaçıncı?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmet Topal'dan ayrılık açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN