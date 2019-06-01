Şampiyonlar Ligi'nde perde Madrid'de kapanıyor..Avrupa'nın 1 numaralı kupası, Tottenham ile Liverpool arasında oynanacak finalin ardından sahibini bulacak. Dev maça; Atletico Madrid'in stadı Wanda Metropolitano ev sahipliği yapacak. Dev maçı canlı olarak izlemek isteyenler Şampiyonlar Ligi Tottenham Liverpool final maçı şifresiz canlı izle konularında araştırmalar yapıyor. Bein Sport canlı izle linki haberimizde yer alıyor. İki İngiliz ekibinin yarışacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finalin maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi izleneceği merak ediliyor. İşte detaylar…