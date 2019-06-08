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: genç ve olgun bir takım!

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü , ", 'de bir gençleştirme yapıyor. İzlediğim maçlarında gençliği ve olgunluğu bir arada gördüm. ve ciddi tehdit oluşturan oyuncular" dedi

Giriş Tarihi: 8.6.2019
Didier Deschamps: Türkiye genç ve olgun bir takım!
Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Türkiye maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında önemli tespitlerde bulundu. İşte satırbaşları: "Şenol Güneş'i çok iyi tanıyorum. Beşiktaş ile üst üste 2 şampiyonluk yaşadı. 2002 Dünya Kupası'nda iyi bir iş çıkardı. Gördüğüm kadarıyla Türkiye'de bir gençleştirme yapıyor. İzlediğim maçlarında gençliği ve olgunluğu bir arada gördüm. Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu ciddi tehdit oluşturan oyuncular. Bizde Mbappe farklı pozisyonlarda oynayabilme kapasitesine sahip. Durumu iyi. Kante'nin dizinde ciddi ağrıları olduğu için getirmedik.

LİDERLİK MOTİVE EDECEK
Fransa Milli Takımı'nın kalecisi Hugo Lloris ise basın toplantısında şunları söyledi: "Grubu analiz ettiğinizde favori olarak biz ve Türkiye var. Türkiye, çok büyük futbol geleneği olan bir ülke. Rakibe saygımız büyük. Teknik direktörleri yeni. Taraftarları futbola tutkulu. İşi ciddi tutacağız. Maç grup liderliği anlamında da önemli. Bu da onları motive edecektir."
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Didier Deschamps: Türkiye genç ve olgun bir takım!
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