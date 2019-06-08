Didier Deschamps: Türkiye genç ve olgun bir takım!

BUGÜN NELER OLDU

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Türkiye maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında önemli tespitlerde bulundu. İşte satırbaşları: "Beşiktaş ile üst üste 2 şampiyonluk yaşadı. 2002 Dünya Kupası'nda iyi bir iş çıkardı.İzlediğim maçlarında gençliği ve olgunluğu bir arada gördüm.Bizde Mbappe farklı pozisyonlarda oynayabilme kapasitesine sahip. Durumu iyi."Grubu analiz ettiğinizde favoriolarak biz ve Türkiye var.Rakibesaygımız büyük. Teknik direktörleri yeni.Taraftarları futbola tutkulu. İşi ciddi tutacağız.