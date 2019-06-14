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ve anlaştı! Trabzonspor'un yeni transferi Murat Sağlam kimdir?

kadrosunu genç ve Türk oyuncularla güçlendirmeye hazırlanıyor. Son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un ikinci takımında forma giyen, U21 Milli Takımı oyuncusu ile anlaşan Trabzonspor, 20 yaşındaki oyuncuyu menajeriyle beraber Trabzon'a davet etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.6.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 14.6.2019 09:56
Trabzonspor ve Murat Sağlam anlaştı! Trabzonspor'un yeni transferi Murat Sağlam kimdir?

, Wolfsburg II ile sözleşmesi biten 'la el sıkıştı. Dün Trabzon'a gelen 21 yaşındaki sağ bekle masaya oturan yönetim, prensip anlaşmasına vardı.

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Trabzonspor ve Murat Sağlam anlaştı! Trabzonspor'un yeni transferi Murat Sağlam kimdir?
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