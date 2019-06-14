Trabzonspor ve Murat Sağlam anlaştı! Trabzonspor'un yeni transferi Murat Sağlam kimdir?

Trabzonspor kadrosunu genç ve Türk oyuncularla güçlendirmeye hazırlanıyor. Son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un ikinci takımında forma giyen, U21 Milli Takımı oyuncusu Murat Sağlam ile anlaşan Trabzonspor, 20 yaşındaki oyuncuyu menajeriyle beraber Trabzon'a davet etti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.6.2019 09:54Güncelleme Tarihi: 14.6.2019 09:56
Trabzonspor, Wolfsburg II ile sözleşmesi biten Murat Sağlam'la el sıkıştı. Dün Trabzon'a gelen 21 yaşındaki sağ bekle masaya oturan yönetim, prensip anlaşmasına vardı.