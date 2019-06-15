Son dakika: Fenerbahçe, Murat Sağlam transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg II takımı forması giyen 21 yaşındaki orta saha/sağ bek Murat Sağlam'ı 3+1 yıllığına renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Almanya ekibi Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. 21 yaşındaki oyuncuya sarı-lacivertli forma altında başarılar dileriz." denildi.

MURAT SAĞLAM KİMDİR?

Doğum Tarihi: 10 Nisan 1998

Doğum Yeri: Hameln

Boyu: 1,75

Mevkisi: Orta Saha, On Numara, Sağ Kanat, Sağ Bek

KARİYERİ

Hameln-Land U17

Wolfsburg U17

Wolfsburg U19

Wolfsburg II