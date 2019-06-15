Son dakika: Fenerbahçe, Murat Sağlam transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg II takımı forması giyen 21 yaşındaki orta saha/sağ bek Murat Sağlam'ı 3+1 yıllığına renklerine bağladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Almanya ekibi Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. 21 yaşındaki oyuncuya sarı-lacivertli forma altında başarılar dileriz." denildi.
MURAT SAĞLAM KİMDİR?
Doğum Tarihi: 10 Nisan 1998
Doğum Yeri: Hameln
Boyu: 1,75
Mevkisi: Orta Saha, On Numara, Sağ Kanat, Sağ Bek
KARİYERİ
Hameln-Land U17
Wolfsburg U17
Wolfsburg U19
Wolfsburg II