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Son dakika: , transferini resmen açıkladı

, Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg II takımı forması giyen 21 yaşındaki orta saha/sağ bek 'ı 3+1 yıllığına renklerine bağladı. İşte Murat Sağlam transferinin detayları ve oyuncunun kariyerine dair merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 15.6.2019 15:18 Güncelleme Tarihi: 15.6.2019 15:48
Son dakika: Fenerbahçe, Murat Sağlam transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg II takımı forması giyen 21 yaşındaki orta saha/sağ bek Murat Sağlam'ı 3+1 yıllığına renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Almanya ekibi Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. 21 yaşındaki oyuncuya sarı-lacivertli forma altında başarılar dileriz." denildi.

MURAT SAĞLAM KİMDİR?

Doğum Tarihi: 10 Nisan 1998
Doğum Yeri: Hameln
Boyu: 1,75
Mevkisi: Orta Saha, On Numara, Sağ Kanat, Sağ Bek

KARİYERİ

Hameln-Land U17
Wolfsburg U17
Wolfsburg U19
Wolfsburg II

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Son dakika: Fenerbahçe, Murat Sağlam transferini resmen açıkladı
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