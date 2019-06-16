Murat ımzayı attı

BUGÜN NELER OLDU

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, 21 yaşındaki Murat Sağlam ile anlaşmaya vardığını açıkladı.için Trabzonspor da devreye girmiş ancak bordo-mavililer Fenerbahçe ile görüştüğü gerekçesiyle oyuncudan. Fenerbahçe, transferi resmi internet sitesinden de duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "21 yaşındaki oyuncuya başarılar dileriz."