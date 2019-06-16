Murat ımzayı attı

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, 21 yaşındaki Murat Sağlam ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Öncelikle sağ bek bölgesinde oynayan ancak Wolfsburg II takımında zaman zaman orta saha bölgesinde de şans bulan Murat
için Trabzonspor da devreye girmiş ancak bordo-mavililer Fenerbahçe ile görüştüğü gerekçesiyle oyuncudan vazgeçmişti
. Fenerbahçe, transferi resmi internet sitesinden de duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona eren Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.
21 yaşındaki oyuncuya başarılar dileriz."